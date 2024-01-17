الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جنديين بمعارك جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط بصفوفه وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضابطا قتل متأثرا بجروح خطيرة أصيب فيها خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 523 منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وإلى 189 منذ بدء المناورة البرية في القطاع، وفق بيانات إسرائيلية.

ويتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة في الجنود والآليات خلال المعارك البرية في محاور القتال، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاصرته.

يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض رقابةً مشدّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين في محاولةٍ منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

16/01/2024 09:15:13