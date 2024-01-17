الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جنديين بمعارك جنوب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط بصفوفه وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.
وبحسب موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضابطا قتل متأثرا بجروح خطيرة أصيب فيها خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 523 منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وإلى 189 منذ بدء المناورة البرية في القطاع، وفق بيانات إسرائيلية.
ويتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة في الجنود والآليات خلال المعارك البرية في محاور القتال، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاصرته.
يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض رقابةً مشدّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين في محاولةٍ منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
16/01/2024 09:15:13
MENAFN17012024000117011021ID1107731779
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