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النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها

1/17/2024 5:06:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16كانون الثاني(بترا)- ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر، بعد هجمات شنتها حركة الحوثي اليمنية في المنطقة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو نحو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولارا للبرميل، وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا أمس الاثنين، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.52 دولارا للبرميل.
--(بترا)
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16/01/2024 09:09:38

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