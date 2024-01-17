النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها

النفط يرتفع في ظل تصاعد الصراع بالشرق الأوسط وتحويل الناقلات لمسارها
التاريخ
1/17/2024 5:06:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16كانون الثاني(بترا)- ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وإظهار بيانات تتبع السفن أن المزيد من الناقلات حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر، بعد هجمات شنتها حركة الحوثي اليمنية في المنطقة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو نحو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولارا للبرميل، وأغلق الخام منخفضا 14 سنتا أمس الاثنين، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.52 دولارا للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
16/01/2024 09:09:38
MENAFN17012024000117011021ID1107731778
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.