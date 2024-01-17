الأردن يشارك بالدورة 44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الثاني(بترا)- شارك الأردن ممثلا بأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي الدكتور نواف العجارمة في أعمال الدورة العادية "44" للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة المنعقد في المملكة العربية السعودية.
وذكرت وزارة التربية في بيان اليوم الأربعاء، أن الدورة بدأت بإجتماع تشاوري نوقشت فيه الفرص والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجالات التربية والثقافة والعلوم.
كما تم عقد عدة جلسات عمل نقاشية لرسم مستقبل الإيسيسكو في مجالات القيادة والاستثمار في الموارد البشرية وثقافة الابتكار والخدمات الذكية.
وعُرض خلال الدورة الأحداث الكبرى العالمية التي ستقام في الدول الأعضاء منها: اكسبو الرياض والمؤتمر العام لليونسكو في أوزبكستان و COP29 باذربيجان وCOP16 بالرياض.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس التنفيذي للايسيسكو خطة عمل المنظمة والموازنة لعامي 2024 -2025 وعدد من التقارير والمقترحات التي تهدف الى تطوير عمل المنظمة، فيما تضمنت الجلسة الافتتاحية مناقشة الوضع في غزة.
وشاركت في الاجتماع التشاوري للجان الوطنية آمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام ايوب.
--(بترا)
ع س/أ أ / س س
17/01/2024 12:20:47
MENAFN17012024000117011021ID1107731777
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