الأردن يشارك بالدورة 44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني(بترا)- شارك الأردن ممثلا بأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي الدكتور نواف العجارمة في أعمال الدورة العادية "44" للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة المنعقد في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة التربية في بيان اليوم الأربعاء، أن الدورة بدأت بإجتماع تشاوري نوقشت فيه الفرص والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجالات التربية والثقافة والعلوم.

كما تم عقد عدة جلسات عمل نقاشية لرسم مستقبل الإيسيسكو في مجالات القيادة والاستثمار في الموارد البشرية وثقافة الابتكار والخدمات الذكية.

وعُرض خلال الدورة الأحداث الكبرى العالمية التي ستقام في الدول الأعضاء منها: اكسبو الرياض والمؤتمر العام لليونسكو في أوزبكستان و COP29 باذربيجان وCOP16 بالرياض.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع المجلس التنفيذي للايسيسكو خطة عمل المنظمة والموازنة لعامي 2024 -2025 وعدد من التقارير والمقترحات التي تهدف الى تطوير عمل المنظمة، فيما تضمنت الجلسة الافتتاحية مناقشة الوضع في غزة.

وشاركت في الاجتماع التشاوري للجان الوطنية آمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام ايوب.

--(بترا)

ع س/أ أ / س س



17/01/2024 12:20:47

