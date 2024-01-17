إشهار ديوان فلسطين توأم الروح في المكتبة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني (بترا) - أشهر الشاعر الدكتور سمير قديسات ديوانه الشعري "فلسطين.. توأم الروح"، مساء أمس الثلاثاء في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.

ويأتي إشهار الديوان الذي يضم 73 قصيدة في 250 صفحة من القطع المتوسط، ضمن سياق التضامن والتعاضد الذي يبديه الوسط الثقافي الأردني، مع أبناء الشعب الفلسطيني، حيث بث قديسات في قصائد الديوان لواعجه وشوقه وحنينه لأرض فلسطين، مركزا على مدى التشابه والتمازج بين الأمكنة والشخوص والعوامل المشتركة بين الأردن وفلسطين.

وقال وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار في مداخلته "إن قديسات يقاوم من خلال الأدب، محتفيا بالأمكنة الفلسطينية، ومدى شبهها وقربها من الأمكنة الأردنية، مقدما في أبيات قصائده اتصالا روحيا بين البلدين ".

فيما وصف النائب الدكتور خالد الشلول، قصائد ديوان قديسات، بالرحلة الممتعة التي تأخذ القارىء إلى أرض فلسطين، متجولا فيها وناهلا من كل مدينة زهرة تعانق نظيرتها في الأردن.

وألقى قديسات في ختام حفل الإشهار الذي حضره مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور نضال العياصرة، وقدمته جينا صالح، بعضا من قصائد الديوان، ومنها "مؤقتون هم ونحن خالدون"، و"مدي يديك لهذا القلب"، و"القدس لنا".

- - (بترا)

م خ /اص/ ف ج

17/01/2024 12:04:25

