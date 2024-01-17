إشهار ديوان فلسطين توأم الروح في المكتبة الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الثاني (بترا) - أشهر الشاعر الدكتور سمير قديسات ديوانه الشعري "فلسطين.. توأم الروح"، مساء أمس الثلاثاء في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.
ويأتي إشهار الديوان الذي يضم 73 قصيدة في 250 صفحة من القطع المتوسط، ضمن سياق التضامن والتعاضد الذي يبديه الوسط الثقافي الأردني، مع أبناء الشعب الفلسطيني، حيث بث قديسات في قصائد الديوان لواعجه وشوقه وحنينه لأرض فلسطين، مركزا على مدى التشابه والتمازج بين الأمكنة والشخوص والعوامل المشتركة بين الأردن وفلسطين.
وقال وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار في مداخلته "إن قديسات يقاوم من خلال الأدب، محتفيا بالأمكنة الفلسطينية، ومدى شبهها وقربها من الأمكنة الأردنية، مقدما في أبيات قصائده اتصالا روحيا بين البلدين ".
فيما وصف النائب الدكتور خالد الشلول، قصائد ديوان قديسات، بالرحلة الممتعة التي تأخذ القارىء إلى أرض فلسطين، متجولا فيها وناهلا من كل مدينة زهرة تعانق نظيرتها في الأردن.
وألقى قديسات في ختام حفل الإشهار الذي حضره مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور نضال العياصرة، وقدمته جينا صالح، بعضا من قصائد الديوان، ومنها "مؤقتون هم ونحن خالدون"، و"مدي يديك لهذا القلب"، و"القدس لنا".
- - (بترا)
م خ /اص/ ف ج
17/01/2024 12:04:25
MENAFN17012024000117011021ID1107731776
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