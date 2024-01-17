اختتام مشروع توزيع الكسوة الشتوية كنف 2

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني(بترا)- اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية "كنف 2" الذي نفذته العام الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشمل المشروع، وفق بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، توزيع الكسوة الشتوية على الأسر الأردنية الأكثر احتياجا واللاجئين السوريين والفلسطينيين في المحافظات الأردنية، استفاد منها 34160 شخصا، حيث جرى توزيع قسائم شرائية، ومنح المستفيدين حرية الاختيار في التسوق ما كان له أثر إيجابي على الأفراد وأسرهم.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن مشروع كنف 2023 أحد مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة الموسمية التي يسعى دوما لتنفيذها لما لها من أثر إيجابي على الأسر والأفراد لتمكينها من تأمين احتياجاتها الشتوية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها.

من جهته، أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف الشمري أن مشروع كنف المعني بتأمين الكسوة الشتوية يعد ضمن حزمة المشاريع الإغاثية المقدمة في الأردن، والتي تستهدف أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمعات المضيفة ضمن خطط معدة مسبقا ودراسات ميدانية شملت المحافظات الأردنية كافة.

ويعد مشروع كنف 2023 ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الهيئة سنويا، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة للسنة الخامسة على التوالي، بهدف تخفيف معاناة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

--(بترا)

ج ب/ف ج

17/01/2024 11:53:02