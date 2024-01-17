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مصرع شخص وإصابة 7 بتحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان

1/17/2024 5:05:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الدفاع في قرغيزستان اليوم الأربعاء، تحطم مروحية عسكرية في قاعدة تابعة لها في العاصمة بيشكيك، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.
ونقلت وكالة "خبر" الرسمية"، بيانا صادرا عن الوزارة، أنه أثناء رحلة تدريبية اليوم قامت مروحية من طراز "مي – 8" تابعة لقوات الدفاع الجوي القيرغيزية بهبوط اضطراري في قاعدة فرونزي-1 الجوية، ما تسبب في تحطمها ومصرع شخص وإصابة سبعة آخرين.
يذكر أن المروحية من طراز "مي – 8" تعد مروحية للنقل والقتال، كما تستخدم للأغراض المدنية كمروحية لنقل الركاب والبضائع.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
17/01/2024 11:47:34

MENAFN17012024000117011021ID1107731774

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