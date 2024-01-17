مصرع شخص وإصابة 7 بتحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الدفاع في قرغيزستان اليوم الأربعاء، تحطم مروحية عسكرية في قاعدة تابعة لها في العاصمة بيشكيك، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

ونقلت وكالة "خبر" الرسمية"، بيانا صادرا عن الوزارة، أنه أثناء رحلة تدريبية اليوم قامت مروحية من طراز "مي – 8" تابعة لقوات الدفاع الجوي القيرغيزية بهبوط اضطراري في قاعدة فرونزي-1 الجوية، ما تسبب في تحطمها ومصرع شخص وإصابة سبعة آخرين.

يذكر أن المروحية من طراز "مي – 8" تعد مروحية للنقل والقتال، كما تستخدم للأغراض المدنية كمروحية لنقل الركاب والبضائع.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

17/01/2024 11:47:34