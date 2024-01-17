مصرع شخص وإصابة 7 بتحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الدفاع في قرغيزستان اليوم الأربعاء، تحطم مروحية عسكرية في قاعدة تابعة لها في العاصمة بيشكيك، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.
ونقلت وكالة "خبر" الرسمية"، بيانا صادرا عن الوزارة، أنه أثناء رحلة تدريبية اليوم قامت مروحية من طراز "مي – 8" تابعة لقوات الدفاع الجوي القيرغيزية بهبوط اضطراري في قاعدة فرونزي-1 الجوية، ما تسبب في تحطمها ومصرع شخص وإصابة سبعة آخرين.
يذكر أن المروحية من طراز "مي – 8" تعد مروحية للنقل والقتال، كما تستخدم للأغراض المدنية كمروحية لنقل الركاب والبضائع.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
17/01/2024 11:47:34
MENAFN17012024000117011021ID1107731774
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