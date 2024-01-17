لقاء استقطابي لحزب إرادة في لواء ذيبان

MENAFN - Jordan News Agency)

ذيبان 17 كانون الثاني (بترا) - عقد حزب إرادة لقاء استقطابياً ببلدة لب في لواء ذيبان مساء أمس عرض فيه لمسيرة الحزب ونهجه السياسي بحضور جمع غفير من أبناء المنطقة.

وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة إن حزب إرادة بدأ من الأرياف والبوادي والمخيمات وليس من النخب، لإيمانه أن الأحزاب إفراز مجتمعي وتبدأ من القواعد الشعبية.

وأضاف أن الحزب لم يستثنِ أي منطقة في الأردن ووصل إلى المواطن في كل تجمعاته السكانية، وهذا انعكس على أعضاء إرادة الذين ينتشرون في كل مناطق المملكة.

وأكد البطاينة أن الموقف الأردني واضح مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان على غزة ومحاولات العدو التهجير القسري أو الناعم،مشددا أنه ليس أمامنا إلا التمسك بوطننا والاعتماد على الذات، لمواجهة التحديات التي تواجهنا.

وعرض الأمين العام لمبادىء الحزب ونهجه السياسي الذي يقوم عليها وثوابته، مشدداً أن الأحزاب هي الوسيلة المثلى للنهوض بالأوطان، وهذا ما أثبتته التجارب العالمية.

--(بترا)

ج ب/اص / س س

17/01/2024 11:31:24