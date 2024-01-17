لقاء استقطابي لحزب إرادة في لواء ذيبان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
ذيبان 17 كانون الثاني (بترا) - عقد حزب إرادة لقاء استقطابياً ببلدة لب في لواء ذيبان مساء أمس عرض فيه لمسيرة الحزب ونهجه السياسي بحضور جمع غفير من أبناء المنطقة.
وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة إن حزب إرادة بدأ من الأرياف والبوادي والمخيمات وليس من النخب، لإيمانه أن الأحزاب إفراز مجتمعي وتبدأ من القواعد الشعبية.
وأضاف أن الحزب لم يستثنِ أي منطقة في الأردن ووصل إلى المواطن في كل تجمعاته السكانية، وهذا انعكس على أعضاء إرادة الذين ينتشرون في كل مناطق المملكة.
وأكد البطاينة أن الموقف الأردني واضح مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان على غزة ومحاولات العدو التهجير القسري أو الناعم،مشددا أنه ليس أمامنا إلا التمسك بوطننا والاعتماد على الذات، لمواجهة التحديات التي تواجهنا.
وعرض الأمين العام لمبادىء الحزب ونهجه السياسي الذي يقوم عليها وثوابته، مشدداً أن الأحزاب هي الوسيلة المثلى للنهوض بالأوطان، وهذا ما أثبتته التجارب العالمية.
--(بترا)
ج ب/اص / س س
17/01/2024 11:31:24
MENAFN17012024000117011021ID1107731773
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