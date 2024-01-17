مديرية شباب البلقاء تطلق مبادرة سفراء السلامة المرورية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 17 كانون الثاني (بترا)- أطلقت مديرية شباب البلقاء، اليوم الاربعاء، مبادرة بعنوان سفراء السلامة المرورية في جميع المراكز الشبابية بالمحافظة .

وقال مدير المديرية عدنان العجارمة إن هذه المبادرة التي تنفذ بالتشارك والتعاون مع المعهد المروري الأردني،تهدف إلى تكثيف ونشر التوعية في مجال السلامة المرورية بين الشباب والمجتمع المحلي من خلال عقد ورشات توعوية في المراكز الشبابية، مشيراً إلى ان المبادرة جاءت لتعزيز دور الشباب في السلامة المرورية ونشر الوعي المروري والحد من الحوادث المرورية ونتائجها.







وتحدث النقيب معتز المجالي من المعهد المروري حول التوعية المرورية والقواعد الواجب الالتزام بها أثناء استخدام المركبات الخاصة والعامة وأهمية استخدام حزام الامان وكيفية عبور الطريق بالشكل الصحيح ودور الاسرة في تثقيف الاطفال من الناحية المرورية وشواخص المرور وانواعها واهمية جلوس الاطفال في المقاعد الخلفية حرصا على سلامتهم والحديث عن حوادث المركبات وأعداد الوفيات والاصابات والاثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.

--(بترا)

أع /اص / س س

17/01/2024 10:44:50