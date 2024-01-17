مديرية شباب البلقاء تطلق مبادرة سفراء السلامة المرورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 17 كانون الثاني (بترا)- أطلقت مديرية شباب البلقاء، اليوم الاربعاء، مبادرة بعنوان سفراء السلامة المرورية في جميع المراكز الشبابية بالمحافظة .
وقال مدير المديرية عدنان العجارمة إن هذه المبادرة التي تنفذ بالتشارك والتعاون مع المعهد المروري الأردني،تهدف إلى تكثيف ونشر التوعية في مجال السلامة المرورية بين الشباب والمجتمع المحلي من خلال عقد ورشات توعوية في المراكز الشبابية، مشيراً إلى ان المبادرة جاءت لتعزيز دور الشباب في السلامة المرورية ونشر الوعي المروري والحد من الحوادث المرورية ونتائجها.
وتحدث النقيب معتز المجالي من المعهد المروري حول التوعية المرورية والقواعد الواجب الالتزام بها أثناء استخدام المركبات الخاصة والعامة وأهمية استخدام حزام الامان وكيفية عبور الطريق بالشكل الصحيح ودور الاسرة في تثقيف الاطفال من الناحية المرورية وشواخص المرور وانواعها واهمية جلوس الاطفال في المقاعد الخلفية حرصا على سلامتهم والحديث عن حوادث المركبات وأعداد الوفيات والاصابات والاثر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.
--(بترا)
أع /اص / س س
17/01/2024 10:44:50
MENAFN17012024000117011021ID1107731771
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