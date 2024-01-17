استقرار أسعار الذهب بعد انخفاض كبير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني (بترا)- حافظ سعر الذهب على مستواه اليوم الأربعاء، بعدما انخفض 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، لم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين تغير سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي بصورة ضئيلة عند 2030.90 دولارا .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1 بالمئة كل على حدة، حيث بلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

17/01/2024 09:56:17