استقرار أسعار الذهب بعد انخفاض كبير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الثاني (بترا)- حافظ سعر الذهب على مستواه اليوم الأربعاء، بعدما انخفض 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، لم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين تغير سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي بصورة ضئيلة عند 2030.90 دولارا .
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1 بالمئة كل على حدة، حيث بلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
17/01/2024 09:56:17
MENAFN17012024000117011021ID1107731769
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