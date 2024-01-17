Wednesday, 17 January 2024 02:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقرار أسعار الذهب بعد انخفاض كبير

1/17/2024 5:05:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني (بترا)- حافظ سعر الذهب على مستواه اليوم الأربعاء، بعدما انخفض 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، لم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين تغير سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي بصورة ضئيلة عند 2030.90 دولارا .
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتينيوم والبلاديوم 0.1 بالمئة كل على حدة، حيث بلغ سعر الفضة في المعاملات الفورية 22.89 دولار للأوقية والبلاتينيوم 894.29 دولار والبلاديوم 937.52 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
17/01/2024 09:56:17

MENAFN17012024000117011021ID1107731769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث