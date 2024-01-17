عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 كانون الثاني (بترا)- استشهد 13 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 23 شهيدا.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على 4 منازل مأهولة بالسكان غربي خانيونس، بالإضافة إلى قصف عنيف استهدف عددا من البنايات السكنية في حي النمساوي في المدينة، وقصف مدفعي في منطقة "بطن السمين" غربا، ومنطقة "عبسان الجديدة" شرقا.

كما استهدف الاحتلال محيط مستشفى ناصر الطبي، ومحيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى وحالة من الهلع والرعب بين صفوف المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت ونسفت عشرات المنازل والبنايات السكنية في خانيونس.

وفي وقت سابق، استشهدت مواطنة وطفلتها في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بمنطقة الحشاشين، غربي رفح جنوب القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين على الأقل، في قصف إسرائيلي على بلدة جباليا، شمال القطاع.

وأضافت المصادر إن 4 فلسطينيين بينهم طفل، استشهدوا جراء قصف مدفعي على جباليا البلد، بينما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وفي مدينة غزة، تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثامين 20 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، عقب غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على عدد من المنازل في منطقة "النفق"، ما أدى إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 24285 شهيدا، بالإضافة إلى 61154 جريحا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

17/01/2024 09:28:51