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جيش الاحتلال يقر بقتيلين إضافيين في صفوفه

1/17/2024 5:05:35 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني(بترا)- أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل ضابطٍ وجندي في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، إضافةً إلى إصابة جنديين إصاباتٍ خطرة، في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.
وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن إعلام الاحتلال أنّ الضابطين القتيلين يعملان ضمن الكتيبة "87"، وقتلا الليلة الماضية بعد إصابتهما بجروح خطيرة في معركةٍ شمالي القطاع.
وبالإعلان عن القتيلين الإسرائيليين، بلغت حصيلة قتلى جيش الاحتلال المُعلنة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي 526، بينهم 193 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في القطاع، بحسب وسائل إعلامٍ إسرائيلية.
وتواصل المقاومة الفلسطينية في غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة على جميع محاور الاشتباك، وذلك بعد دخول العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع يومه الـ103 على التوالي.
وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في آخر تبنياتها في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنّ مجاهديها تمكّنوا من استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، إضافةً إلى جرّافة عسكرية تابعة للاحتلال، بعبوتين مضادتين للدروع، في خانيونس جنوبي قطاع غزّة.
وأضافت أنّها اشتبكت مع قوة راجلة، من مسافة صفر، كما دكت تجمّعا لآليات الاحتلال وجنوده بقذائف "الهاون"، في مدينة خانيونس أيضاً.
وفي مدينة غزة، وتحديداً شرقي حي التفاح، قصفت "القسّام" تجمّعاتٍ إسرائيليةً بقذائف "الهاون"، واستهدفت ناقلة جند إسرائيلية على جبل الريس، حيث اشتبكت مع جنود كانوا حولها من مسافة صفر.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
17/01/2024 09:13:41

MENAFN17012024000117011021ID1107731767

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