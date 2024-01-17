الدولار يلامس أعلى مستوى خلال شهر واحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الثاني (بترا)- لامس مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهر منذ الـ13 كانون الأول الماضي مقابل سلة من العملات، اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، بلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة.

وشهد الدولار الأميركي أمس الثلاثاء، أكبر زيادة مئوية له في يوم واحد منذ الثاني من كانون الأول الماضي.

وفي الوقت نفسه، حام اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0875 دولار، بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال أسبوعين.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات دون تغيير إلى حد كبير عند 1.2636 دولار، بعد انخفاض حاد يوم أمس، في أعقاب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور البريطانية في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الثاني الماضي.

وتعرض الين الياباني لبعض الضغط مرة أخرى، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ أوائل كانون الأول الماضي عند 147.45 للدولار، في ظل الدعم الذي تلقته العملة الأميركية من ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

17/01/2024 09:10:54