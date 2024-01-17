بنك أبوظبي التجاري يعزز حضوره الإقليمي ويوسع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تعزيز حضوره الاستراتيجي وتوسيع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية بهدف المساهمة في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة إلى قاعدة عملاء متنامية من المؤسسات والشركات التجارية.
وقد حصل بنك أبوظبي التجاري على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء السعودي والتي سيفتتح بموجبها فرعاً في الرياض، بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات التنظيمية. وسيوفر البنك، من خلال فرعه الجديد في العاصمة السعودية، مجموعةً واسعةً وشاملةً من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك خدمات التمويل وحلول رأس المال العامل، وذلك بموجب أحكام ترخيص مزاولة أعمال "فرع بنك أجنبي" الصادر عن البنك المركزي السعودي.
وفي هذه المناسبة، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "نفخر في مجموعة بنك أبوظبي التجاري بهذه الخطوة الاستراتيجية كما نثمّن الدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور المجموعة في المملكة تماشياً مع مسيرة النمو المتواصل وخطط التوسع في أعمالنا المصرفية. ويحظى بنك أبوظبي التجاري، باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة، بكافة المقومات والإمكانات التي تعزز قدراته على تقديم الدعم اللازم للعملاء في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الأسواق السعودية. وانطلاقاً من مكانتنا الراسخة في المنطقة، فإننا نطمح إلى مواصلة دورنا الريادي في دفع عجلة النمو في قطاع الشركات وتعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية في المنطقة".
ومن جانبه، قال لودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: "نواصل في مجموعة بنك أبوظبي التجاري تحقيق نمو متسارع، حيث تعتمد استراتيجية أعمالنا على عدة ركائز أساسية يأتي في مقدمتها دعم العملاء على امتداد الممرات التجارية والقطاعات الاقتصادية في الأسواق الإقليمية. ونحن على ثقة تامة بأهمية الدور الذي يؤديه افتتاح الفرع الجديد في مدينة الرياض والذي سيضيف بدوره بعداً حيوياً في إتاحة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في قطاع الشركات. ونحن نتطلع إلى ترسيخ علاقتنا مع العملاء والمؤسسات المالية والأطراف الرئيسية ذات الصلة بأعمالنا في المملكة خلال السنوات القادمة".
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