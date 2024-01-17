أمر أميري بمخاطبة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 1 (كونا) -- أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،
أمرنا بالآتي:
مادة أولى:
تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء.
مادة ثانية:
- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 رجب 1445 هـ
الموافق : 17 يناير 2024. (النهاية)
ت م
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