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أمر أميري بمخاطبة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء

1/17/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 1 (كونا) -- أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

أمرنا بالآتي:

مادة أولى:

تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح - رئيس مجلس الوزراء.
مادة ثانية:

- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 رجب 1445 هـ
الموافق : 17 يناير 2024. (النهاية)

ت م




MENAFN17012024000071011013ID1107731480

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