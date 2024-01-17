واشنطن: مذكرة التفاهم بين اثيوبيا وأرض الصومال تهدد بتعطيل القتال ضد حركة (الشباب)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- أعرب البيت الأبيض عن "بالغ القلق" إزاء إبرام مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال مطلع العام الجاري مشيرا إلى أنها تهدد بتعطيل القتال ضد (حركة الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة).
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في تصريح صحفي مساء امس الثلاثاء إن "ميليشيا (حركة الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) تشكل تهديدا إرهابيا حقيقيا في المنطقة دون أدنى شك وكما قلنا مرات عديدة فإننا ندعم وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه".
وأضاف كيربي "لا نعتقد أن المنطقة قادرة على تحمل المزيد من الصراع ولا نعتقد ان مذكرة التفاهم هذه تأخذ الأمور في الاتجاه الصحيح وسنستمر في إثارة هذا الموضوع ليس فقط مع شركائنا هناك في القرن الأفريقي ولكن أيضا في أماكن أخرى".
وتابع "قد يكون هناك تهديد للأمن القومي الأمريكي من خلال اللغة الواردة في مذكرة التفاهم هذه ولهذا السبب نشعر بالقلق العميق إزاءها".
وأضاف "من المؤكد أنه يمكن لها أن تؤثر بشكل مباشر على مصالح الأمن القومي في المنطقة لأننا نعتبر (حركة الشباب) منظمة إرهابية أجنبية وتهديدا خطيرا مستمرا لمصالحنا ومصالح شركائنا".
وأكد كيربي الانخراط مع الشركاء في المنطقة قائلا "نرحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) للمساعدة في تخفيف التوترات".
وتمنح مذكرة التفاهم التي وقعتها أرض الصومال مع الحكومة الاثيوبية في الثاني من يناير الجاري استغلال الاخيرة نحو 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية صومالية بهذه المنطقة. (النهاية)
ر س ر / ش م ع
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