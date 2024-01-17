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واشنطن: مذكرة التفاهم بين اثيوبيا وأرض الصومال تهدد بتعطيل القتال ضد حركة (الشباب)

1/17/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 1 (كونا) -- أعرب البيت الأبيض عن "بالغ القلق" إزاء إبرام مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال مطلع العام الجاري مشيرا إلى أنها تهدد بتعطيل القتال ضد (حركة الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة).
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في تصريح صحفي مساء امس الثلاثاء إن "ميليشيا (حركة الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) تشكل تهديدا إرهابيا حقيقيا في المنطقة دون أدنى شك وكما قلنا مرات عديدة فإننا ندعم وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه".
وأضاف كيربي "لا نعتقد أن المنطقة قادرة على تحمل المزيد من الصراع ولا نعتقد ان مذكرة التفاهم هذه تأخذ الأمور في الاتجاه الصحيح وسنستمر في إثارة هذا الموضوع ليس فقط مع شركائنا هناك في القرن الأفريقي ولكن أيضا في أماكن أخرى".
وتابع "قد يكون هناك تهديد للأمن القومي الأمريكي من خلال اللغة الواردة في مذكرة التفاهم هذه ولهذا السبب نشعر بالقلق العميق إزاءها".
وأضاف "من المؤكد أنه يمكن لها أن تؤثر بشكل مباشر على مصالح الأمن القومي في المنطقة لأننا نعتبر (حركة الشباب) منظمة إرهابية أجنبية وتهديدا خطيرا مستمرا لمصالحنا ومصالح شركائنا".
وأكد كيربي الانخراط مع الشركاء في المنطقة قائلا "نرحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) للمساعدة في تخفيف التوترات".
وتمنح مذكرة التفاهم التي وقعتها أرض الصومال مع الحكومة الاثيوبية في الثاني من يناير الجاري استغلال الاخيرة نحو 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية صومالية بهذه المنطقة. (النهاية)

ر س ر / ش م ع



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