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الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 2ر5 بالمئة في الربع الرابع من 2023

1/17/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 17 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2ر5 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023.
وأشارت بيانات (المكتب الوطني للاحصاء) إلى نمو الناتج المحلي بوتيرة أبطأ من توقعات المحللين الذين توقعوا أن ينتعش النمو بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بوتيرة الربع الثالث البالغة 9ر4 في المئة وذلك بسبب سلسلة من التدابير التحفيزية.
وقال رئيس المكتب كانغ يي في مؤتمر صحفي إن نمو الصين في عام 2023 "تحقق بصعوبة" مضيفا انه "على الرغم من الضغوط الخارجية والصعوبات الداخلية نجحت الصين في تحقيق الأهداف الرئيسة المحددة لعام 2023 وسجلت انتعاشا وتحسنا في الاقتصاد".(النهاية)

م ك / م ج ز




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