الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 2ر5 بالمئة في الربع الرابع من 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 17 - 1 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2ر5 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023.
وأشارت بيانات (المكتب الوطني للاحصاء) إلى نمو الناتج المحلي بوتيرة أبطأ من توقعات المحللين الذين توقعوا أن ينتعش النمو بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بوتيرة الربع الثالث البالغة 9ر4 في المئة وذلك بسبب سلسلة من التدابير التحفيزية.
وقال رئيس المكتب كانغ يي في مؤتمر صحفي إن نمو الصين في عام 2023 "تحقق بصعوبة" مضيفا انه "على الرغم من الضغوط الخارجية والصعوبات الداخلية نجحت الصين في تحقيق الأهداف الرئيسة المحددة لعام 2023 وسجلت انتعاشا وتحسنا في الاقتصاد".(النهاية)
م ك / م ج ز
MENAFN17012024000071011013ID1107731478
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