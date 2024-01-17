سيؤول : فرض عقوبات على كيانات وأفراد لدورهم في عمليات نقل غير قانونية لكوريا الشمالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 17 - 1 (كونا) -- أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها فرضت عقوبات مستقلة على 11 سفينة وخمسة أفراد وكيانات على خلفية "التورط" في القيام بدور في عمليات نقل غير قانونية للنفط ومنتجات أخرى إلى كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية ان العقوبات تأتي في إطار جهود سيؤول التي تهدف إلى عرقلة المشتريات غير القانونية لبيونغ يانغ ووقف التمويلات التي تستخدمها لبرامجها النووية والصاروخية.
وأشارت إلى أن "هذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها كوريا الجنوبية عقوبات على السفن منذ ما يقرب من ثماني سنوات".
وأوضحت أن السفن ال11 الخاضعة للعقوبات يشتبه في تورطها في عمليات شحن مع سفن كورية شمالية وتهريب النفط المكرر والفحم إلى الشمال وتوريد وبيع ونقل بضائع من وإلى الشمال.
وأكدت أنه تم تحديد جميع السفن في تقارير فريق خبراء أممي منبثق عن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن لافتة إلى أن الفريق أوصى بإضافة سبع منها إلى قائمة العقوبات الأممية.
وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية "لطالما شاركت في نقل النفط والمنتجات ذات الصلة وتصدير الفحم وتهريب البضائع عبر السفن للتهرب من عقوبات مجلس الأمن التي تحظر على النظام القيام بأي أنشطة من هذا القبيل بسبب برامج الأسلحة الخاصة به". (النهاية)
م ك / ط م ا
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