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سيؤول : فرض عقوبات على كيانات وأفراد لدورهم في عمليات نقل غير قانونية لكوريا الشمالية

1/17/2024 4:32:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 17 - 1 (كونا) -- أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها فرضت عقوبات مستقلة على 11 سفينة وخمسة أفراد وكيانات على خلفية "التورط" في القيام بدور في عمليات نقل غير قانونية للنفط ومنتجات أخرى إلى كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية ان العقوبات تأتي في إطار جهود سيؤول التي تهدف إلى عرقلة المشتريات غير القانونية لبيونغ يانغ ووقف التمويلات التي تستخدمها لبرامجها النووية والصاروخية.
وأشارت إلى أن "هذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها كوريا الجنوبية عقوبات على السفن منذ ما يقرب من ثماني سنوات".
وأوضحت أن السفن ال11 الخاضعة للعقوبات يشتبه في تورطها في عمليات شحن مع سفن كورية شمالية وتهريب النفط المكرر والفحم إلى الشمال وتوريد وبيع ونقل بضائع من وإلى الشمال.
وأكدت أنه تم تحديد جميع السفن في تقارير فريق خبراء أممي منبثق عن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن لافتة إلى أن الفريق أوصى بإضافة سبع منها إلى قائمة العقوبات الأممية.
وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية "لطالما شاركت في نقل النفط والمنتجات ذات الصلة وتصدير الفحم وتهريب البضائع عبر السفن للتهرب من عقوبات مجلس الأمن التي تحظر على النظام القيام بأي أنشطة من هذا القبيل بسبب برامج الأسلحة الخاصة به". (النهاية)

م ك / ط م ا



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