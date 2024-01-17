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(الأعلى للتخطيط) يوقع اتفاقية مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج لتطوير السياسات التعليمية

1/17/2024 4:32:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 1 (كونا) -- وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم الأربعاء اتفاقية إطارية مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال التخطيط التربوي والبحث العلمي وتطوير السياسات التعليمية.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي على هامش التوقيع إن الاتفاقية من شأنها تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات والتنمية المهنية للاختصاصيين في مجالات البحث العلمي والتخطيط التربوي ورسم سياسات التعليم في إطار الخطة الإنمائية لدولة الكويت.
وأضاف مهدي أن الاتفاقية تعنى بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تطوير السياسات والممارسات التعليمية وتبادل الإصدارات والمعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة حول التعليم في الكويت علاوة على تعزيز إدارة الأداء وإصلاح كل القطاعات الحكومية للتعليم ومعالجة ادارة المنظمات التعليمية.
وأوضح أن الاتفاقية تقوم على تحسين منظومة سياسات التعليم شاملة المناهج ومهارات المعلمين والتعليم وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية للمنظومة التعليمية.
من جانبه قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة إن الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات وإقامة الفاعليات المشتركة الذي ينظمها كل منها كما أنها تأتي حرصا من الطرفين على دعم أواصر التعاون والشراكة بينهما في مجالات التخطيط التربوي وتطوير القدرات التربوية.
وأضاف الشريكة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير البرامج والسياسات التعليمية والتدريب المتخصص وأنه بموجب هذه الاتفاقية يتولى الطرفان التنسيق فيما بينهما للتعامل مع الجهات الإعلامية بشأن التصريحات الخاصة.
وتعتبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيئة مستقلة للتخطيط والتنمية تختص بإعداد رؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية العامة للتنمية والسياسات العامة في دولة الكويت واعداد الخطط الإنمائية والسنوية ومتابعتها.
أما المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج فهو أحد الأجهزة المتخصصة التابعة لمكتب التربية العربي لدول الخليج ويؤدي مهامه في البحث والتطوير التربوي والقياس والتقويم وخصوصا ما يتعلق بدراسة واقع النظم التربوية في الدول الأعضاء ودعم الجهود المبذولة لتطويرها ومتابعة الاتجاهات التربوية العالمية ومستجداتها. (النهاية)

ع خ / خ د ع




MENAFN17012024000071011013ID1107731475

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