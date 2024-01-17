(الأعلى للتخطيط) يوقع اتفاقية مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج لتطوير السياسات التعليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 1 (كونا) -- وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم الأربعاء اتفاقية إطارية مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال التخطيط التربوي والبحث العلمي وتطوير السياسات التعليمية.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي على هامش التوقيع إن الاتفاقية من شأنها تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات والتنمية المهنية للاختصاصيين في مجالات البحث العلمي والتخطيط التربوي ورسم سياسات التعليم في إطار الخطة الإنمائية لدولة الكويت.
وأضاف مهدي أن الاتفاقية تعنى بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال تطوير السياسات والممارسات التعليمية وتبادل الإصدارات والمعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة حول التعليم في الكويت علاوة على تعزيز إدارة الأداء وإصلاح كل القطاعات الحكومية للتعليم ومعالجة ادارة المنظمات التعليمية.
وأوضح أن الاتفاقية تقوم على تحسين منظومة سياسات التعليم شاملة المناهج ومهارات المعلمين والتعليم وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية للمنظومة التعليمية.
من جانبه قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة إن الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات وإقامة الفاعليات المشتركة الذي ينظمها كل منها كما أنها تأتي حرصا من الطرفين على دعم أواصر التعاون والشراكة بينهما في مجالات التخطيط التربوي وتطوير القدرات التربوية.
وأضاف الشريكة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير البرامج والسياسات التعليمية والتدريب المتخصص وأنه بموجب هذه الاتفاقية يتولى الطرفان التنسيق فيما بينهما للتعامل مع الجهات الإعلامية بشأن التصريحات الخاصة.
وتعتبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيئة مستقلة للتخطيط والتنمية تختص بإعداد رؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية العامة للتنمية والسياسات العامة في دولة الكويت واعداد الخطط الإنمائية والسنوية ومتابعتها.
أما المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج فهو أحد الأجهزة المتخصصة التابعة لمكتب التربية العربي لدول الخليج ويؤدي مهامه في البحث والتطوير التربوي والقياس والتقويم وخصوصا ما يتعلق بدراسة واقع النظم التربوية في الدول الأعضاء ودعم الجهود المبذولة لتطويرها ومتابعة الاتجاهات التربوية العالمية ومستجداتها. (النهاية)
ع خ / خ د ع
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