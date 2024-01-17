البرلمان العربي : مبدأ الصين الواحدة راسخ في السياسة الخارجية العربية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- أكد البرلمان العربي اليوم الاربعاء أن مبدأ الصين الواحدة "راسخ في السياسة الخارجية العربية" مشددا على موقفه الداعم لهذا المبدأ ومعارضة ما يسمى ب "استقلال تايوان" والتدخل في الشؤون الداخلية لبكين ودعم حقها المشروع في الحفاظ على سلامة أراضيها وكامل سيادتها عليها.
وذكر البرلمان في بيان أن "ما شهدته أرض تايوان مؤخرا من انتخابات لا يؤثر على مبدأ الصين الواحدة الذي يؤكد عليه البرلمان العربي دائما في جميع المناسبات ذات الصلة ومنها اللقاءات الرسمية الرفيعة المستوى التي أجراها وفد البرلمان مع كبار المسؤولين خلال زيارته الأخيرة إلى الصين في أغسطس الماضي".
وثمن البرلمان المواقف "المشرفة" للصين في دعم القضية الفلسطينية مشيدا بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال جولته الأخيرة إلى عدد من الدول العربية والأفريقية والتي دان فيها الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
كما أشاد في هذا السياق بموقف الصين الرافض لمخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني والرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار البرلمان العربي الى أن الصين من الدول الصديقة التي ترتبط مع الدول العربية بعلاقات استراتيجية قوية على كافة المستويات فضلا عن القواسم الثقافية والحضارية المشتركة بين الشعبين العربي والصيني.
وأكد في هذا المجال الحرص الشديد على تنمية وتطوير هذه العلاقات خاصة على المستوى البرلماني وذلك من خلال العلاقات المتنامية بين البرلمان العربي واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.(النهاية)
م ف م / ا س م / ش م ع
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