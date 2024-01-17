Wednesday, 17 January 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان العربي : مبدأ الصين الواحدة راسخ في السياسة الخارجية العربية

1/17/2024 4:32:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 17 - 1 (كونا) -- أكد البرلمان العربي اليوم الاربعاء أن مبدأ الصين الواحدة "راسخ في السياسة الخارجية العربية" مشددا على موقفه الداعم لهذا المبدأ ومعارضة ما يسمى ب "استقلال تايوان" والتدخل في الشؤون الداخلية لبكين ودعم حقها المشروع في الحفاظ على سلامة أراضيها وكامل سيادتها عليها.
وذكر البرلمان في بيان أن "ما شهدته أرض تايوان مؤخرا من انتخابات لا يؤثر على مبدأ الصين الواحدة الذي يؤكد عليه البرلمان العربي دائما في جميع المناسبات ذات الصلة ومنها اللقاءات الرسمية الرفيعة المستوى التي أجراها وفد البرلمان مع كبار المسؤولين خلال زيارته الأخيرة إلى الصين في أغسطس الماضي".
وثمن البرلمان المواقف "المشرفة" للصين في دعم القضية الفلسطينية مشيدا بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال جولته الأخيرة إلى عدد من الدول العربية والأفريقية والتي دان فيها الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
كما أشاد في هذا السياق بموقف الصين الرافض لمخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني والرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار البرلمان العربي الى أن الصين من الدول الصديقة التي ترتبط مع الدول العربية بعلاقات استراتيجية قوية على كافة المستويات فضلا عن القواسم الثقافية والحضارية المشتركة بين الشعبين العربي والصيني.
وأكد في هذا المجال الحرص الشديد على تنمية وتطوير هذه العلاقات خاصة على المستوى البرلماني وذلك من خلال العلاقات المتنامية بين البرلمان العربي واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.(النهاية)

م ف م / ا س م / ش م ع



MENAFN17012024000071011013ID1107731474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث