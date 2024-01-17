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الرئيس الروسي يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشمالية في موسكو

1/17/2024 4:32:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 17 - 1 (كونا) -- التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هي في مؤشر الى تعميق علاقات التعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول إن بوتين التقى تشوي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء واطلع على نتائج محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من ذلك اليوم.
وكشف المتحدث أن بوتين ربما يقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية بناء على دعوة من زعيمها كيم جونغ أون "في المستقبل المنظور" مضيفا أنه ستتم مناقشة المزيد من التنسيقات ذات الصلة بما في ذلك توقيت الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.
وكان زعيما البلدين قد التقيا في سبتمبر الماضي في قاعدة (فوستوشني) الفضائية بأقصى الشرق الروسي خلال زيارة تفقدا خلالها أيضا مصنعا ينتج معدات طيران بمنطقة (كومسومولسك -نا- أموري) ومطار كنيفيتشي والفرقاطة (مارشال شابوشنيكوف).
وأشار المتحدث إلى أن تشوي تقوم بزيارة روسيا لمدة ثلاثة أيام بدعوة من لافروف.
وخلال محادثاته مع تشوي أعرب لافروف عن تقديره لدعم بيونغ يانغ للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في حين قالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ ستفي بشكل كامل بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سبتمبر بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. (النهاية)

م ك / ط م ا



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