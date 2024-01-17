الرئيس الروسي يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشمالية في موسكو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 17 - 1 (كونا) -- التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هي في مؤشر الى تعميق علاقات التعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القول إن بوتين التقى تشوي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء واطلع على نتائج محادثاتها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من ذلك اليوم.
وكشف المتحدث أن بوتين ربما يقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية بناء على دعوة من زعيمها كيم جونغ أون "في المستقبل المنظور" مضيفا أنه ستتم مناقشة المزيد من التنسيقات ذات الصلة بما في ذلك توقيت الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.
وكان زعيما البلدين قد التقيا في سبتمبر الماضي في قاعدة (فوستوشني) الفضائية بأقصى الشرق الروسي خلال زيارة تفقدا خلالها أيضا مصنعا ينتج معدات طيران بمنطقة (كومسومولسك -نا- أموري) ومطار كنيفيتشي والفرقاطة (مارشال شابوشنيكوف).
وأشار المتحدث إلى أن تشوي تقوم بزيارة روسيا لمدة ثلاثة أيام بدعوة من لافروف.
وخلال محادثاته مع تشوي أعرب لافروف عن تقديره لدعم بيونغ يانغ للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في حين قالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ ستفي بشكل كامل بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سبتمبر بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون. (النهاية)
م ك / ط م ا
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