محافظة: البت بتطبيق نظام صندوق دعم الطالب أو تأجيله الأسبوع المقبل

MENAFN - Alghad Newspaper) حنان بشارات

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة عن قرار مرتقب لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل للبت في تطبيق نظام صندوق دعم الطالب الجامعي أو تأجيله وفقا لوجود نص قانوني يسمح للحكومة بذلك.



وأشار محافظة في تصريحات لـ "الغد" إلى أن التعليمات الخاصة بالنظام لم يتم إعدادها بعد، ولكن البنود التي يطلب أعضاء مجلس النواب تعديلها تتعلق بحصول أكثر من أخوين اثنين على دعم، وهو ما لم يحدث سابقا حتى عندما كان مسموحا لأكثر من شقيقين بالتقدم للحصول على الدعم أو المنحة.



وتابع أن العقوبة التأديبية "الإنذار" والتي كانت تحرم الطالب من التقدم للقرض أو المنحة تشير إلى أن الطالب الحاصل عليها "لا يهتم بدراسته أو لا يسعى للحصول على تعليم بدون مشاكل، وبالتالي فالعقوبة أمر إيجابي".



ولفت الى ان النواب يطالبون الحكومة بتأجيل تطبيق النظام الى العام المقبل، فيما تدرس الحكومة ذلك، والبحث عن حل قانوني، مؤكدا أنه يؤيد الإبقاء على تعديلات النظام وتطبيقها وليس مع إضفاء "تعديلات على التعديلات".



وبين أن طلبة السنة الأولى "يحق لهم التقدم وعلينا قراءة النظام جيدا كما يسمح للطلبة الأوائل بالتقدم للحصول على المنح والقروض".



ووفقا للتعديلات تم السماح لطلبة السنة الأولى بالمنافسة على المنح الكاملة فقط، واستثناؤهم من المنح الجزئية والقروض، والتي تم تخصيصها للطلبة بمستوى السنة الثانية وأعلى، وهذه ممارسة موجودة في أغلب جامعات العالم.



ووفقا للتعديلات، تم تغيير عدد النقاط المحتسبة على المعدل التراكمي في الجامعة من (400) نقطة إلى (500) نقطة لإعطاء الطلبة المتميزين أكاديمياً فرصتهم في المنافسة ولتحفيز الطلبة على مزيد من التحصيل الأكاديمي.



ولفت محافظة الى ان النظام منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يتوجب ان يكون قيد التنفيذ بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية.



وقال إن نحو 71 ألف طالب حصلوا السنة الماضية على المنح، فيما انطبقت الشروط على 81 الفا، وإن 10 الاف منهم إما استنكفوا أو لم يكملوا أوراق ترشحهم.



وأضاف أن نحو 16 ألف طالب كانت علاماتهم دون 200 حصلوا على دعم إجمالي بقيمة 20 مليون دينار وهم غير محتاجين له.



وبين أن عدد المتقدمين للعام الحالي بلغ نحو 89 ألف طالب ويحتاجون إلى 45 مليون دينار هو المبلغ المخصص لذلك.



وكان ربط أكثر من 60 نائبا في البرلمان الموافقة على الموازنة العامة للدولة وتمريرها بتعديل التعليمات التي تحرم الطلبة الجدد في الجامعات من المنافسة على المنح والقروض، إضافة الى إلغاء شرط تقدير (جيد)، والعودة الى التعليمات السابقة لإتاحة المجال للطلبة للمنافسة.

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