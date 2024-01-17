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الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها إلى عمّان

1/17/2024 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تخفيض أسعار رحلاتها بين الدوحة وعمان، في عرض ترويجي استثنائي وخصومات تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وقالت الخطوط القطرية في بيان أورده موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنها قررت إجراء تخفيض بنسبة 20 بالمئة على أسعار جميع تذاكر السفر على الدرجة السياحية من الدوحة إلى عمّان، و15 بالمئة على تذاكر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ،موضحة ان الخصومات مستمرة حتى نهاية كانون الثاني الحالي .

ويشمل الخفض على أسعار تذاكر السفر إضافة إلى عمّان، عددا محدودا من الوجهات العربية والأجنبية: بيروت وجدة والقاهرة، وإسطنبول، وباريس، ولندن.

ويشهد خط الدوحة عمّان، حركة نشطة بالنظر إلى ارتفاع أعداد أفراد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر، والتي تناهز ال 70 ألفا، كما تسهم العُطل التي تتخلل المواسم الدراسية في زيادة الطلب على السفر بين الوجهتين.

وأشار البيان إلى أن الأسعار التي يتم عرضها على تذاكر السفر الحالية بين الدوحة وعمّان، هي أقل الأسعار المعروضة لتذاكر السفر (ذهاب وعودة)، وتشمل الضرائب ورسوم المطار والرسوم الأخرى.

وتلجأ الخطوط القطرية إلى زيادة عدد الرحلات اليومية التي تقوم بتسييرها إلى عمّان بمعدل 5 رحلات يوميا في بعض أيام الأسبوع خلال العطل وإجازة الصيف، مقارنة بثلاث رحلات يوميا خلال الفترات الاعتيادية.

وتتولى الملكية الأردنية إدارة عدد من رحلات الخطوط القطرية التي تسيرها إلى عمّان، ولاسيما في أوقات الذروة التي تشهد فيها زيادة عدد الرحلات اليومية بمعدل الضعف في بعض الأيام.-(بترا)

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