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إعلان مهم للمتقدمين للمنح الهنغارية

1/17/2024 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025، على ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول، بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة 15-11-2023.

وتتضمن الوثيقة نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic ) (TOEFL iBT) orعلى أن يتم تحميل الوثيقة من خلال الرابط التالي : ; مع ضرورة ارفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number) الذي حصل عليه عند تقديم الطلب.

علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 8-2-2024.

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