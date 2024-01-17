إعلان مهم للمتقدمين للمنح الهنغارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من
المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025، على ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة
حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول، بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن
عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة 15-11-2023.
وتتضمن الوثيقة نتيجة
الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic ) (TOEFL iBT) orعلى أن يتم تحميل الوثيقة من خلال الرابط التالي : ; مع ضرورة ارفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant
ID Number) الذي حصل عليه عند تقديم الطلب.
علما بأن الفترة
المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس
الموافق 8-2-2024.
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