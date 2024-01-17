فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الأمن العام/ مديرية شؤون الأفراد
– مركز تجنيد الأمن العام، حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والإناث لحساب مديرية الأمن
العام- النقص العام، بالصبغة العسكرية بمهنة (مسلح) لحملة شهادة: البكالوريوس،
الدبلوم (شامل ناجح)، التوجيهي ناجح، ولغاية العاشر ناجح.
كما أعلنت حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة
(سائق سيارة/ سائق دراجة نارية) لحملة شهادة التوجيهي ناجح، ولغاية العاشر ناجح.
وبحسب الإعلان، يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق
الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام ( ) واعتباراً من
يوم غد الثلاثاء الموافق 20/ 6/ 2023.
وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن
العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:
MENAFN17012024000072011014ID1107731423
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