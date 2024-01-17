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فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)

1/17/2024 4:28:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الأمن العام/ مديرية شؤون الأفراد – مركز تجنيد الأمن العام، حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والإناث لحساب مديرية الأمن العام- النقص العام، بالصبغة العسكرية بمهنة (مسلح) لحملة شهادة: البكالوريوس، الدبلوم (شامل ناجح)، التوجيهي ناجح، ولغاية العاشر ناجح.

كما أعلنت حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة (سائق سيارة/ سائق دراجة نارية) لحملة شهادة التوجيهي ناجح، ولغاية العاشر ناجح.

وبحسب الإعلان، يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام ( ) واعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 20/ 6/ 2023.

وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:


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