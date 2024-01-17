شركة شحن بحري يابانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة الشحن البحري اليابانية "نيبون يوسن" إن واي كي لاين، اليوم الإربعاء، تعليق مرور سفنها بالكامل في البحر الأحمر.
وبحسب صحيفة نيكاي اليابانية، قال المتحدث بإسم الشركة "إن الشركة اتخذت هذا القرار لضمان سلامة الطاقم".
وأضافت الصحيفة، إن "شركتي الشحن اليابانيتين الرئيسيتين الأخريين، ميتسوي أو إس كيه لاينز وكاواساكي كيسن، قررتا بدورهما تجنب العبور في البحر الأحمر تماما".
ويمر نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى جنوب البحر الأحمر، لكن عدد الحاويات التي تمر في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70 بالمئة منذ منتصف تشرين الثاني الماضي، وفق خبراء.
وقررت كبرى الشركات العالمية للشحن مثل "شل" و"بي بي" و"قطر للطاقة" في الأسابيع الأخيرة تجنب البحر الأحمر حتى إشعار آخر.-(بترا)
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