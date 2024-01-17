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شركة شحن بحري يابانية تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر

1/17/2024 4:28:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة الشحن البحري اليابانية "نيبون يوسن" إن واي كي لاين، اليوم الإربعاء، تعليق مرور سفنها بالكامل في البحر الأحمر.
وبحسب صحيفة نيكاي اليابانية، قال المتحدث بإسم الشركة "إن الشركة اتخذت هذا القرار لضمان سلامة الطاقم".
وأضافت الصحيفة، إن "شركتي الشحن اليابانيتين الرئيسيتين الأخريين، ميتسوي أو إس كيه لاينز وكاواساكي كيسن، قررتا بدورهما تجنب العبور في البحر الأحمر تماما".
ويمر نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى جنوب البحر الأحمر، لكن عدد الحاويات التي تمر في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70 بالمئة منذ منتصف تشرين الثاني الماضي، وفق خبراء.
وقررت كبرى الشركات العالمية للشحن مثل "شل" و"بي بي" و"قطر للطاقة" في الأسابيع الأخيرة تجنب البحر الأحمر حتى إشعار آخر.-(بترا)

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