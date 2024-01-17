حماس: إرسال ألمانيا 10 آلاف قذيفة لإسرائيل يمثل شراكة بحرب الإبادة ضد شعبنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه ألمانيا للموافقة على إرسال نحو 10 آلاف قذيفة دبابة إلى الجيش الإسرائيلي.
وقالت الحركة في بيان اليوم الأربعاء إن تلك الخطوة "تحوّل ألمانيا إلى شريك مباشر في الحرب على شعبنا في غزة"، واعتبرت أن ألمانيا "تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الصهيونية النازية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكدت أن الشعب الفلسطيني "لن ينسى ولن يغفر لكل من شارك في العدوان عليه أو أعطى الغطاء لهذا العدو المجرم الذي استباح كل المحرمات".
وأمس الثلاثاء، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن موافقة المصالح الحكومية في ألمانيا على طلب إسرائيلي للحصول على 10 آلاف قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 120 مليمترا.
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