حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
1/17/2024 4:28:42 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا منذ
بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الماضي، إلى 24448
شهيدا و61504 مصابين.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب
16 مجزرة بحق عائلات في القطاع راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال الـ24 ساعة
الماضية.
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