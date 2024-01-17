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توقف ضخ المياه في مناطق عدة بالشمال بدءا من الأحد (أسماء)

1/17/2024 4:28:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة مياه اليرموك توقف الضخ من محطة الزعتري ابتداء من الأحد المقبل ولمدة 48 ساعة؛ لغايات إجراء أعمال الصيانة للخطوط الناقلة، ما يستدعي إيقاف الضخ للمناطق التي تتزود من محطات الزعتري.

وتقدم الشركة اعتذارها لمشتركيها الذين سيتأثرون بهذا التوقف، حيث ستتأثر في محافظة إربد مناطق (هام وجحفيه وحوفا المزار والمزار وادي الجرون وحي الظهر وحبكا وزوبيا) .

وبحسب الإعلان، فإنه في لواء بني عبيد ستتأثر مناطق (ايدون، منطقة قصر العوادين، عاليه، قرن الجاموس، الحجوي الشمالي، كتم ام الشرايط، ظهر الخربه ، الحصن، مخيم الشهيد عزمي المفتي).

أما في محافظة عجلون، فستتأثر مناطق (بلاص والسفينة ومناطق الصفاء وثغرة زبيد وعصيم وصنعار والمرجم وبئر الدالية والطالبيه وسامتا وعفنا وسيكون هناك تأخير بالدور على مناطق صخره وعبين)، فيما ستتأثر في محافظة جرش مناطق (شمال جرش قفقفا وأم الزيتون وجبا وقريع).

أما في محافظة المفرق، فستتأثر مناطق (قضاء السرحان، قصبة المفرق، ثغرة الجب، إسكان الجامعة، قضاء رحاب، قضاء المنشيه، أم النعام الغربيه والشرقيه ورجم سبع، الزعتري ومنشية السلطة والفواعره، بالإضافة للمستشفى العسكري وجامعة آل البيت وحوشا)، وفي لواء البادية الشمالية ستتأثر مناطق (بلدة البستانه، بلدة زملة الأمير غازي، بلدة الصالحية، بلدة أم الجمال).

وأكدت الشركة استئناف برنامج التوزيع كالمعتاد حال الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

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