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الصقور ينتقد مشاركة اتحاد الكيك بوكسينغ في بطولة بوجود وفد إسرائيلي

1/17/2024 4:28:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي انتقد رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشاركة اتحاد الكيك بوكسينغ في بطولة بوجود وفد صهيوني.

وأشار الصقور إلى أن الأردن يرفض التطبيع بكل أشكاله، وأن موقف الأردن ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة واضح ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جهته، أعاد النائب خالد أبو حسان الحديث عن موضوع المعالجات الطبية، مطالبا العمل على حل المشكلة بالسرعة الممكنة، فيما هنأ رئيس لجنة الرياضة والشباب النائب محمد محارمة بفوز المنتخب الوطني في أول البطولات في كأس آسيا لكرة القدم.

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