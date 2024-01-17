الصقور ينتقد مشاركة اتحاد الكيك بوكسينغ في بطولة بوجود وفد إسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) جهاد المنسي انتقد رئيس كتلة
العدالة النيابية النائب مجحم الصقور، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشاركة
اتحاد الكيك بوكسينغ في بطولة بوجود وفد صهيوني.
وأشار الصقور إلى
أن الأردن يرفض التطبيع بكل أشكاله، وأن موقف الأردن ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة
واضح ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جهته، أعاد النائب خالد أبو حسان الحديث عن
موضوع المعالجات الطبية، مطالبا العمل على حل المشكلة بالسرعة الممكنة، فيما هنأ
رئيس لجنة الرياضة والشباب النائب محمد محارمة بفوز المنتخب الوطني في أول
البطولات في كأس آسيا لكرة القدم.
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