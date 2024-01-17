Wednesday, 17 January 2024 02:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليرموك تعيد تشكيل مجلس البحث العلمي ولجنة الملكية الفكرية- أسماء

1/17/2024 4:26:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس جامعة اليرموك، برئاسة الدكتور إسلام مسّاد- رئيس الجامعة، الموافقة في جلسته التي عُقدت مؤخرًا، على إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو التالي:

أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا
أ.د. إدريس فالح المومني/ كلية العلوم/ عضوًا
أ.د. نضال كمال الشريفين/ كلية العلوم التربوية/عضوًا
أ.د. قاسم أحمد الردايدة/ كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب/ عضوًا
أ.د. أمجد صبحي الفاهوم/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا
أ.د. ميرفت مصباح الصوص/ كلية الصيدلة/ عضوًا
أ.د. ديمة أحمد درادكة/ كلية الأعمال/ عضوًا
منار محمود ملكاوي/ رئيس قسم البحث العلمي- عمادة البحث العملي والدراسات العليا/ أمينًا للسر


وفي السياق ذاته، قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد إعادة تشكيل لجنة الملكية الفكرية في الجامعة على النحو التالي:

أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا
أ.د. عبد المنعم محمد رواشدة/ رئيس قسم نقل التكنولوجيا – عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ أمينًا للسر
أ.د. بهاء الدين محمد الطراد/ كلية العلوم/ عضوًا
د. زيد محمد تيسير البطاينة/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا
د. غيناء إسماعيل أبو ذياب/ كلية الصيدلة/ عضوًا
د. خالد خريسات/ مدير عام شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة/ عضوًا
د. سائد الشوبكي/ مديرية حماية الملكية الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ عضوًا

MENAFN17012024000072011014ID1107731417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث