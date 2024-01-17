اليرموك تعيد تشكيل مجلس البحث العلمي ولجنة الملكية الفكرية- أسماء

MENAFN - Alghad Newspaper) قرر مجلس جامعة اليرموك، برئاسة الدكتور إسلام مسّاد- رئيس الجامعة، الموافقة في جلسته التي عُقدت مؤخرًا، على إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو التالي:أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًاأ.د. إدريس فالح المومني/ كلية العلوم/ عضوًاأ.د. نضال كمال الشريفين/ كلية العلوم التربوية/عضوًاأ.د. قاسم أحمد الردايدة/ كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب/ عضوًاأ.د. أمجد صبحي الفاهوم/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًاأ.د. ميرفت مصباح الصوص/ كلية الصيدلة/ عضوًاأ.د. ديمة أحمد درادكة/ كلية الأعمال/ عضوًامنار محمود ملكاوي/ رئيس قسم البحث العلمي- عمادة البحث العملي والدراسات العليا/ أمينًا للسر



وفي السياق ذاته، قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد إعادة تشكيل لجنة الملكية الفكرية في الجامعة على النحو التالي:



أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا

أ.د. عبد المنعم محمد رواشدة/ رئيس قسم نقل التكنولوجيا – عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ أمينًا للسر

أ.د. بهاء الدين محمد الطراد/ كلية العلوم/ عضوًا

د. زيد محمد تيسير البطاينة/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا

د. غيناء إسماعيل أبو ذياب/ كلية الصيدلة/ عضوًا

د. خالد خريسات/ مدير عام شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة/ عضوًا

د. سائد الشوبكي/ مديرية حماية الملكية الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ عضوًا