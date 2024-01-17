TCL تجمع عُشاق نادي أرسنال لكرة القدم مع نجومهم المفضلين في دبي

MENAFN - AETOSWire) استضافت TCL للإلكترونيات، ثاني أفضل علامة تجارية على مستوى العالم في انتاج أجهزة التلفاز، فعالية مليئة بالنجوم، جمعت لاعبي فريق أرسنال لكرة القدم وجهاً لوجه مع معجبيهم على شاطئ الجي بي آر في دبي. وتضمن حدث الاستقبال والترحيب عدداً من أبرز لاعبي أرسنال، من بينهم "ريس نيلسون" و"اوليكساندر زينشينكو"، و"سيدريك سورز"، و"ديفيد رايا مارتن" و"كارل جيكوب هين"، والذين تفاعلوا مع المعجبين ضمن احتفالية رائعة واستثنائية برياضة كرة القدم.

وحضر اللاعبون، الذين يزورون دبي للتدريب خلال العطلة الشتوية للدوري الإنكليزي الممتاز، الحدث الذي نظمته شركة TCL للإلكترونيات، للالتقاء بمعجبيهم. وتفاعل "خالد الأميري"، صانع المحتوى الإماراتي الرائد، مع اللاعبين لتزويد الجمهور برؤى حصرية حول حياة نجوم كرة القدم المفضلين لديهم داخل الملعب وخارجه.

وأُقيمت جلسة الترحيب باللاعبين وسط حشد هائل من عشاق الفريق. فيما طغت ألوان الأحمر والأبيض، وهي ألوان الفريق، على محيط المكان المليئ بالمعجبين الذين خلقوا أجواءً حماسية رائعة. وحظي الحضور بفرصة طرح الأسئلة على نجومهم المفضلين والحصول على تواقيعهم والتقاط صور تذكارية معهم. وتميّز الموقع في الهواء الطلق بالإثارة، حيث انتهز عشاق الكرة فرصة التواجد على مقربة من لاعبيهم المفضلين، مما ساهم في الارتقاء بحُب كرة القدم إلى مستويات جديدة.

وشددت "ساني يانغ"، المدير العام لشركة TCL في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على التزام العلامة التجارية بخلق تجارب لا تنسى للسكان. وقالت: "تذهب فلسفة "إلهام العظمة" التي تتبناها TCL إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا، لتخلق لحظات تدوم فترة طويلة. إن ربط المعجبين بنجومهم المفضلين هو امتياز، ونحن متحمسون لتقديم هذه التجربة الاستثنائية".

وخلال تفاعله مع الحضور، قال "ريس نيلسون"، جناح نادي أرسنال: "لقائي بالمعجبين تجربة مميزة دائماً. إن دعمهم هو ما يحفّزنا في الملعب، وتسمح لنا فعاليات كهذه في التواصل معهم على مستوى شخصي. إنها بالفعل تجربة مُبهجة".

أما لاعب الوسط "اوليكساندر زينشينكو"، فقال: "دبي مكان رائع للتدريب وحلم لعشاق كرة القدم. الأجواء هنا مذهلة، ويمكنك أن تشعر بالحب تجاه كرة القدم في أنحاء المدينة. إن الشغف الذي يجلبه المعجبون لا مثيل له، وإنه لأمر مدهش أن ترى كم يعشقون الرياضة".

ووفقاً لـ"ريس"، فإن التدريب في دبي لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، بل يتعدى ذلك ليشمل الاندماج في مجتمع مُحب لكرة القدم يرتقي باللعبة إلى مستوى جديد بالكامل. وأضاف: "الطاقة مُعدية، وهو ما يجعل دبي مكاناً مميزاً بالفعل لأي لاعب كرة قدم".

وإضافة إلى التفاعل مع اللاعبين، تضمن الحدث منطقة تجارب غامرة، عُرضت فيها أحدث تلفزيونات TCL، إلى جانب منطقة ألعاب "كول أوف ديوتي"، وشاشة C755 قياس 98 بوصة من TCL، التي تعد علامة التلفزيونات المُصنفة رقم واحد لأجهزة التلفزيون قياس 98 بوصة، وكذلك منطقة عرض متعددة تضمنت تشكيلة XL من TCL. واستمتع الحضور بتلفزيونات TCL من خلال تجربة أحدث إصدارات لعبة "كول أوف ديوتي – مودرن وورفير 111". ومع تكنولوجيا عرض عصرية، تقدم TCL تجربة لعب تنسجم مع التزام العلامة التجارية تجاه الابتكار.

وتواصل TCL إعادة تعريف تجارب الترفيه، وتعزيز التواصل بين الناس من خلال التكنولوجيا وإلهام العظمة في كل اللحظات. وتلتزم العلامة التجارية بمواصلة عقد شراكات تعاونية مثمرة وتنظيم فعاليات من شأنها أن تقّرب الجمهور أكثر من الأحداث التي يعشقونها.

نبذة عن "تي سي إل":

"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.