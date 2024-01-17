Hilton For Business يُغيّر تجربة إدارة السفر للشركات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أطلقت Hilton اليوم لأول مرة برنامج Hilton for Business ، وهو برنامج سفر رقمي جديد يُمكّن المهنيين الذين يديرون شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من تبسيط إدارة السفر مع تعزيز المكافآت والخصومات على ولائهم.
يقدم البرنامج العالمي مجموعة شاملة من الأدوات لتعزيز حجز رحلات العمل وتجربة الإدارة وتوفير مزايا برنامج Hilton Honors لعملاء الشركات وموظفيهم في جميع أنحاء العالم.
يلبي برنامج Hilton for Business حاجة متزايدة: كشفت بيانات Hilton أن 75 في المئة من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة يحجزون رحلات أعمالهم الخاصة ويديرون رحلاتهم الخاصة داخل الشركة، دون الاستعانة بمصادر خارجية. وسلط تقرير اتجاهات Hilton لعام 2024 الضوء على أن 80% من المسافرين العالميين يوافقون على أنه من المهم أن يكونوا قادرين على حجز رحلتهم بأكملها عبر الإنترنت.
قال Chris Silcock، رئيس العلامة التجارية العالمية والخدمات التجارية في Hilton، "نحن في Hilton، نستمع إلى احتياجات عملائنا ثم نبتكر لتوفير تجربة فندقية متميزة لكل مناسبة إقامة. وهذا يشمل عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا يبحثون عن منصة سفر ومزايا ولاء تلبي مجموعة احتياجاتهم الفريدة وتقلل من نقاط الاحتكاك، بداية من الحجز وحتى الفوترة". "يسعدنا إطلاق Hilton for Business رسميًا اليوم كحلنا الإستراتيجي لإثراء تجربة سفر الشركات لهؤلاء العملاء وموظفيهم".
أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة الآن على اكتشاف تجربة سفر عمل أكثر سلاسة والتعزيز من قيمتها من خلال التعامل مع Hilton for Business بالطرق التالية:
خصومات على مستوى المحفظة
تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنضم إلى Hilton for Business بالوصول إلى أسعار مخفضة عبر مجموعة فنادق Hilton العالمية التي تضم 7400 فندق على الموقع الإلكتروني وعلى تطبيق Hilton Honors.
مكافآت السفر للشركات الصغيرة وموظفيها
من خلال هذا البرنامج، ستكسب الشركات مكافآت بارزة من خلال برنامج الولاء Hilton Honors الحائز على جوائز. يتضمن ذلك:
ستحصل الشركات التي تسجل في Hilton for Business على 7500 نقطة إضافية من نقاط برنامج Hilton Honors بعد أن يكمل أي عضو في البرنامج إقامته الفندقية الأولى.
بعد كل 10 ليالٍ يقيمها أحد أعضاء البرنامج، تحصل الشركة على 5000 نقطة إضافية من برنامج Hilton Honors. يتم وضع هذه النقاط الإضافية في حساب الشركة ويمكن لموظفيها استخدامها لتوزيعها على أنفسهم و/أو أي عضو في برنامج Hilton for Business.
سيستمر المسافرون الأفراد، بما في ذلك المالكون والموظفون، في كسب نقاط برنامج Hilton Honors ومزاياها الشخصية في كل مرة يقيمون فيها في أحد الفنادق.
التأهيل السريع لبدء العمل
عند زيارة Hilton/HiltonforBusiness ، يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أو مسؤولي السفر تسجيل أنفسهم وشركاتهم، من خلال حساب Hilton Honors الخاص بهم، للوصول إلى نظام شامل وسهل الاستخدام لحجز وإدارة السفر بالخدمة الذاتية. مع فهم الإحباط الذي يشعر به العديد من العملاء حول عمليات التسجيل الطويلة والمعقدة، تم تصميم تسجيل Hilton for Business لتمكين عملية التسجيل والتحقق السريعة. بمجرد التسجيل، يمكن للعميل وموظفيه الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني ومزايا أخرى مميزة. في هذه المرحلة، سيتمكن المسافرون الأفراد أيضًا من إنشاء ملفات تعريف سفر شخصية وتجارية منفصلة داخل حساب Hilton Honors الخاص بهم، مما يتيح التمايز والإدارة السلسة بين الملفين الشخصيين.
إدارة سلسة للبرنامج
بالإضافة إلى تمكين أي مسافر في شركة ما من حجز أسعار مخفضة بسهولة، يتمتع أصحاب الأعمال بالتحكم الكامل ويمكنهم تفويض إدارة البرنامج لأي عدد من المسؤولين. وإضافة الموظفين أمر بسيط، فكلما زاد عدد الموظفين المدرجين في البرنامج، زادت الفوائد التي تكسبها الشركة. يمكن للشركات تتبع إنفاقها القادم، ومراجعة الإنفاق التاريخي، وفهم الفوائد المتراكمة أثناء سفرها.
لمزيد من المعلومات أو للتسجيل، تفضل بزيارة Hilton/HiltonforBusiness .
حول Hilton
Hilton (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLT) هي شركة عالمية رائدة في مجال الضيافة لديها مجموعة من 22 علامة تجارية عالمية المستوى تضم ما يقرب من 7400 عقار وأكثر من 1.1 مليون غرفة، في 124 دولة وإقليمًا. ومع كونها مكرسة لتحقيق رؤيتها التأسيسية لملء الأرض بضوء ودفء الضيافة، رحبت Hilton بأكثر من 3 مليارات ضيف في تاريخها الذي يزيد عن 100 عام، وتم اختيارها في المرتبة رقم 1 كأفضل مكان عمل في العالم من قِبل Great Place to Work وFortune وتم الاعتراف بها كشركة رائدة عالميًا على مؤشرات Dow Jones للاستدامة لمدة سبع سنوات متتالية. أدخلت Hilton العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك مشاركة المفاتيح الرقمية وترقيات الغرف المجانية التلقائية والقدرة على حجز غرف متصلة مؤكدة. من خلال برنامج ولاء النزلاء الحائز على جوائز Hilton Honors، يمكن لأكثر من 173 مليون عضو يحجزون مباشرة مع Hilton كسب نقاط مقابل الإقامات الفندقية وتجارب السفر التي لا يمكن شراؤها بالمال. مع تطبيق Hilton Honors المجاني، يمكن للضيوف حجز إقامتهم واختيار غرفهم وتسجيل الوصول وفتح أبوابهم باستخدام مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة، كل ذلك من هواتفهم الذكية. تفضل بزيارة لمزيد من المعلومات، وتواصل مع Hilton على Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram وYouTube .
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