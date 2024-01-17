Hilton For Business يُغيّر تجربة إدارة السفر للشركات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--أطلقت Hilton اليوم لأول مرة برنامج Hilton for Business ، وهو برنامج سفر رقمي جديد يُمكّن المهنيين الذين يديرون شركات صغيرة ومتوسطة الحجم من تبسيط إدارة السفر مع تعزيز المكافآت والخصومات على ولائهم.

يقدم البرنامج العالمي مجموعة شاملة من الأدوات لتعزيز حجز رحلات العمل وتجربة الإدارة وتوفير مزايا برنامج Hilton Honors لعملاء الشركات وموظفيهم في جميع أنحاء العالم.

يلبي برنامج Hilton for Business حاجة متزايدة: كشفت بيانات Hilton أن 75 في المئة من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة يحجزون رحلات أعمالهم الخاصة ويديرون رحلاتهم الخاصة داخل الشركة، دون الاستعانة بمصادر خارجية. وسلط تقرير اتجاهات Hilton لعام 2024 الضوء على أن 80% من المسافرين العالميين يوافقون على أنه من المهم أن يكونوا قادرين على حجز رحلتهم بأكملها عبر الإنترنت.

قال Chris Silcock، رئيس العلامة التجارية العالمية والخدمات التجارية في Hilton، "نحن في Hilton، نستمع إلى احتياجات عملائنا ثم نبتكر لتوفير تجربة فندقية متميزة لكل مناسبة إقامة. وهذا يشمل عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين كانوا يبحثون عن منصة سفر ومزايا ولاء تلبي مجموعة احتياجاتهم الفريدة وتقلل من نقاط الاحتكاك، بداية من الحجز وحتى الفوترة". "يسعدنا إطلاق Hilton for Business رسميًا اليوم كحلنا الإستراتيجي لإثراء تجربة سفر الشركات لهؤلاء العملاء وموظفيهم".

أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة الآن على اكتشاف تجربة سفر عمل أكثر سلاسة والتعزيز من قيمتها من خلال التعامل مع Hilton for Business بالطرق التالية:

خصومات على مستوى المحفظة

تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنضم إلى Hilton for Business بالوصول إلى أسعار مخفضة عبر مجموعة فنادق Hilton العالمية التي تضم 7400 فندق على الموقع الإلكتروني وعلى تطبيق Hilton Honors.

مكافآت السفر للشركات الصغيرة وموظفيها

من خلال هذا البرنامج، ستكسب الشركات مكافآت بارزة من خلال برنامج الولاء Hilton Honors الحائز على جوائز. يتضمن ذلك:



ستحصل الشركات التي تسجل في Hilton for Business على 7500 نقطة إضافية من نقاط برنامج Hilton Honors بعد أن يكمل أي عضو في البرنامج إقامته الفندقية الأولى.

بعد كل 10 ليالٍ يقيمها أحد أعضاء البرنامج، تحصل الشركة على 5000 نقطة إضافية من برنامج Hilton Honors. يتم وضع هذه النقاط الإضافية في حساب الشركة ويمكن لموظفيها استخدامها لتوزيعها على أنفسهم و/أو أي عضو في برنامج Hilton for Business. سيستمر المسافرون الأفراد، بما في ذلك المالكون والموظفون، في كسب نقاط برنامج Hilton Honors ومزاياها الشخصية في كل مرة يقيمون فيها في أحد الفنادق.

التأهيل السريع لبدء العمل

عند زيارة Hilton/HiltonforBusiness ، يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أو مسؤولي السفر تسجيل أنفسهم وشركاتهم، من خلال حساب Hilton Honors الخاص بهم، للوصول إلى نظام شامل وسهل الاستخدام لحجز وإدارة السفر بالخدمة الذاتية. مع فهم الإحباط الذي يشعر به العديد من العملاء حول عمليات التسجيل الطويلة والمعقدة، تم تصميم تسجيل Hilton for Business لتمكين عملية التسجيل والتحقق السريعة. بمجرد التسجيل، يمكن للعميل وموظفيه الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني ومزايا أخرى مميزة. في هذه المرحلة، سيتمكن المسافرون الأفراد أيضًا من إنشاء ملفات تعريف سفر شخصية وتجارية منفصلة داخل حساب Hilton Honors الخاص بهم، مما يتيح التمايز والإدارة السلسة بين الملفين الشخصيين.

إدارة سلسة للبرنامج

بالإضافة إلى تمكين أي مسافر في شركة ما من حجز أسعار مخفضة بسهولة، يتمتع أصحاب الأعمال بالتحكم الكامل ويمكنهم تفويض إدارة البرنامج لأي عدد من المسؤولين. وإضافة الموظفين أمر بسيط، فكلما زاد عدد الموظفين المدرجين في البرنامج، زادت الفوائد التي تكسبها الشركة. يمكن للشركات تتبع إنفاقها القادم، ومراجعة الإنفاق التاريخي، وفهم الفوائد المتراكمة أثناء سفرها.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل، تفضل بزيارة Hilton/HiltonforBusiness .

حول Hilton

Hilton (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLT) هي شركة عالمية رائدة في مجال الضيافة لديها مجموعة من 22 علامة تجارية عالمية المستوى تضم ما يقرب من 7400 عقار وأكثر من 1.1 مليون غرفة، في 124 دولة وإقليمًا. ومع كونها مكرسة لتحقيق رؤيتها التأسيسية لملء الأرض بضوء ودفء الضيافة، رحبت Hilton بأكثر من 3 مليارات ضيف في تاريخها الذي يزيد عن 100 عام، وتم اختيارها في المرتبة رقم 1 كأفضل مكان عمل في العالم من قِبل Great Place to Work وFortune وتم الاعتراف بها كشركة رائدة عالميًا على مؤشرات Dow Jones للاستدامة لمدة سبع سنوات متتالية. أدخلت Hilton العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك مشاركة المفاتيح الرقمية وترقيات الغرف المجانية التلقائية والقدرة على حجز غرف متصلة مؤكدة. من خلال برنامج ولاء النزلاء الحائز على جوائز Hilton Honors، يمكن لأكثر من 173 مليون عضو يحجزون مباشرة مع Hilton كسب نقاط مقابل الإقامات الفندقية وتجارب السفر التي لا يمكن شراؤها بالمال. مع تطبيق Hilton Honors المجاني، يمكن للضيوف حجز إقامتهم واختيار غرفهم وتسجيل الوصول وفتح أبوابهم باستخدام مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة، كل ذلك من هواتفهم الذكية. تفضل بزيارة لمزيد من المعلومات، وتواصل مع Hilton على Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram وYouTube .

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