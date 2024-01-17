Parse Biosciences تستحوذ على Biomage

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Parse Biosciences ، المزود الرائد لحلول تسلسل الخلايا الأحادية التي يمكن الوصول إليها والقابلة للتطوير، اليوم أنها استحوذت على شركة برمجيات تحليل البيانات Biomage . مع عملية الاستحواذ، سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة أكثر ثراءً من أدوات تحليل البيانات أحادية الخلية من خلال واجهة سهلة الاستخدام. من خلال إقران أدوات تحليل البيانات القوية من شركة Biomage مع تقنية الترميز الشريطي التوافقي Evercode من شركة Parse، يكتسب الباحثون رؤى أعمق مع تقليل وقت التحليل بشكل كبير.

تستضيف Biomage وتدعم أكبر مثيل مجتمعي لـ Cellenics ®، وهي منصة تحليل بيانات تسلسل الحمض النووي الريبي أحادية الخلية المستندة إلى السحابة.من خلال واجهة مستخدم بديهية، توفر منصة Cellenics أدوات تحليل قوية للباحثين دون الحاجة إلى خبرة في المعلوماتية الحيوية. منذ إطلاق المنصة في عام 2021، خفضت Biomage متوسط أوقات التحليل من ستة أشهر إلى أسبوعين. تتمتع المنصة بقاعدة مستخدمين تضم ما يقرب من 4000 باحث على مستوى العالم، مع وصول ما يقرب من 200 عالم إلى المنصة يوميًا.

قال Charles Roco، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة Parse Biosciences: "سرعان ما أصبحت المنصة موردًا موثوقًا به للباحثين في مجال البيانات أحادية الخلية في جميع أنحاء العالم". "سيتيح دمج البرنامج في مجموعة عروض Parse لعملائنا الوصول إلى استكشاف ديناميكي غني للبيانات أحادية الخلية في فترة زمنية أقصر من أي شيء متاح حاليًا".

أشار Adam Kurkiewicz، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Biomage، إلى أن "الجمع بين قابلية توسع Parse – التي تسمح بإجراء تجارب أكثر من غيرها في مجال التقنيات أحادية الخلية، وتقنية Biomage لتسريع التحليل هو مزيج غير قابل للمنافسة وسيكون له آثار إيجابية واسعة النطاق على مجتمع البيانات أحادية الخلية".

يتم دمج جميع موظفي Biomage الحاليين في فريق التحليل الحالي.

حول Parse Biosciences

تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الشركة الباحثين من إجراء تحليل البيانات أحادية الخلية بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.

تأسست Parse على أساس تقنية تحويلية تم اختراعها في جامعة واشنطن، وقد جمعت أكثر من 100 مليون دولار ويستخدمها أكثر من 1000 مختبر في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها المتنامية من المنتجات Evercode Whole Transcriptome وEvercode TCR وGene Capture وأداة برمجية لتحليل البيانات.

افتتحت شركة Parse Biosciences مؤخرًا والتي يقع مقرها الرئيسي في سياتل، بمنطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة في واشنطن، مقرًا مساحته 34,000 قدم مربعة ومختبرًا حديثًا.

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