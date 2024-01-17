Parse Biosciences تستحوذ على Biomage

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Parse Biosciences ، المزود الرائد لحلول تسلسل الخلايا الأحادية التي يمكن الوصول إليها والقابلة للتطوير، اليوم أنها استحوذت على شركة برمجيات تحليل البيانات Biomage . مع عملية الاستحواذ، سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة أكثر ثراءً من أدوات تحليل البيانات أحادية الخلية من خلال واجهة سهلة الاستخدام. من خلال إقران أدوات تحليل البيانات القوية من شركة Biomage مع تقنية الترميز الشريطي التوافقي Evercode من شركة Parse، يكتسب الباحثون رؤى أعمق مع تقليل وقت التحليل بشكل كبير.
تستضيف Biomage وتدعم أكبر مثيل مجتمعي لـ Cellenics ®، وهي منصة تحليل بيانات تسلسل الحمض النووي الريبي أحادية الخلية المستندة إلى السحابة.من خلال واجهة مستخدم بديهية، توفر منصة Cellenics أدوات تحليل قوية للباحثين دون الحاجة إلى خبرة في المعلوماتية الحيوية. منذ إطلاق المنصة في عام 2021، خفضت Biomage متوسط أوقات التحليل من ستة أشهر إلى أسبوعين. تتمتع المنصة بقاعدة مستخدمين تضم ما يقرب من 4000 باحث على مستوى العالم، مع وصول ما يقرب من 200 عالم إلى المنصة يوميًا.
قال Charles Roco، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة Parse Biosciences: "سرعان ما أصبحت المنصة موردًا موثوقًا به للباحثين في مجال البيانات أحادية الخلية في جميع أنحاء العالم". "سيتيح دمج البرنامج في مجموعة عروض Parse لعملائنا الوصول إلى استكشاف ديناميكي غني للبيانات أحادية الخلية في فترة زمنية أقصر من أي شيء متاح حاليًا".
أشار Adam Kurkiewicz، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Biomage، إلى أن "الجمع بين قابلية توسع Parse – التي تسمح بإجراء تجارب أكثر من غيرها في مجال التقنيات أحادية الخلية، وتقنية Biomage لتسريع التحليل هو مزيج غير قابل للمنافسة وسيكون له آثار إيجابية واسعة النطاق على مجتمع البيانات أحادية الخلية".
يتم دمج جميع موظفي Biomage الحاليين في فريق التحليل الحالي.
حول Parse Biosciences
تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الشركة الباحثين من إجراء تحليل البيانات أحادية الخلية بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.
تأسست Parse على أساس تقنية تحويلية تم اختراعها في جامعة واشنطن، وقد جمعت أكثر من 100 مليون دولار ويستخدمها أكثر من 1000 مختبر في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها المتنامية من المنتجات Evercode Whole Transcriptome وEvercode TCR وGene Capture وأداة برمجية لتحليل البيانات.
افتتحت شركة Parse Biosciences مؤخرًا والتي يقع مقرها الرئيسي في سياتل، بمنطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة في واشنطن، مقرًا مساحته 34,000 قدم مربعة ومختبرًا حديثًا.
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