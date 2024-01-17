شركة Exagrid تعلن عن إطلاق خط إنتاج جديد عالي الكثافة 2U لزيادة الكفاءة من حيث الحجم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم ExaGrid®، الشركة المزودة لحل التخزين الاحتياطي المتدرج الوحيد في الصناعة، عن تحديثين رئيسيين جديدين على المنتجات، إذ ستعمد شركة ExaGrid إلى شحن ثلاثة طرز جديدة من الأجهزة: EX54 وEX84 وEX189، والتي توفر أكبر سعة تخزينية لنظام فردي واسع النطاق لأي وحدة تخزين احتياطية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ExaGrid أنه في مارس من عام 2024، ستكون أجهزة التخزين الاحتياطي المتدرج من ExaGrid هي أفضل وسيلة لتخزين العناصر، إذ إنها تدعم بروتوكول S3 وميزة قفل العناصر.
من أبرز المزايا الرئيسية في خط الإنتاج أن كل أجهزة ExaGrid ستتوفر في صورة نموذج 2U، مما يزيد الكفاءة من حيث الحجم، الأمر الذي يتيح للمؤسسات توفير تكاليف التخزين والتبريد مع استيعاب النسخ الاحتياطية الكبيرة للبيانات وزيادة البيانات في المستقبل.
يمكن لأكبر تكوين لنظام ExaGrid، والذي يتألف من 32 جهازًا من طراز EX189 في نظام فردي واسع النطاق، استيعاب ما يصل إلى 6 بيتابايت من النسخ الاحتياطية الكاملة مع سعة أولية قدرها 12 بيتابايت، مما يجعله أكبر نظام فردي في الصناعة يتضمن ميزة إلغاء البيانات المكررة. وبالإضافة إلى سعة التخزين الكبيرة، يتمتع EX189 بكفاءة أكبر بأربعة أضعاف على صعيد الحجم مقارنةً بنسخ 4U السابقة من أجهزة ExaGrid.
يتضمن الآن خط ExaGrid من أجهزة 2U، طرز EX189 وEX84 وEX54 وEX36 وEX27 وEX18 وEX10، ويحتوي كل جهاز منها على معالج وذاكرة ونظام تواصل شبكي ووحدة تخزين بحيث تظل نافذة النسخ الاحتياطية ثابتة مع زيادة البيانات، مما يؤدي إلى التخلص من الترقيات الجذرية الشاملة الباهظة الثمن والمزعجة، إذ يمكن مزج ما يصل إلى 32 جهازًا ومطابقتها في نظام فردي واسع النطاق. كما يمكن استخدام أي جهاز مهما كان عمره أو حجمه في نظام فردي، مما يلغي فكرة التقادم القسري للمنتجات.
صرح Bill Andrews، رئيس شركة ExaGrid ومديرها التنفيذي، قائلاً: "تواصل شركة ExaGrid تعزيز جهودها في ابتكار وحدة تخزين احتياطية متدرجة بهدف التغلب على كل التحديات التي تواجه المؤسسات عندما يتعلق الأمر بالنسخ الاحتياطية". "وبالإضافة إلى تقديم أكبر نظام احتياطي في الصناعة، يسعدنا تقديم كل أجهزتنا في صورة نماذج 2U، مما يفضي إلى تقليل التكاليف وزيادة مستوى الكفاءة على صعيد الحجم والطاقة وتكاليف التبريد. على صعيد آخر، تقدم ExaGrid أيضًا النظام الوحيد الذي يحتوي على منطقة هبوط لذاكرة التخزين المؤقت على القرص المرتبطة بمستودع حفظ طويل الأجل غير متصل بالشبكة، مما يخلق فجوة هوائية متدرجة غرضها الحفاظ على عامل الأمن، ويوفر المنهج الوحيد لإلغاء البيانات المكررة الذي لا يؤثر سلباً على النسخ الاحتياطية واستعادة الأداء. ونحن ندعو المؤسسات لاختبار نظام التخزين الاحتياطي المتدرج في بيئة النسخ الاحتياطية، وقياس كفاءته مقارنةً بحل التخزين الاحتياطي الحالي لديهم. كما يسعدنا الإعلان عن أن Veeam ستعتمد على ExaGrid في عملية تخزين العناصر باستخدام بروتوكول S3، وأن ExaGrid ستدعم النسخ الاحتياطية M365 مباشرةً من Veeam، على أن تتعاون ExaGrid وVeeam لتأهيل إصدار نظام تخزين العناصر S3 واعتماده على أنه Veeam Ready."
بالإضافة إلى طرز الأجهزة 2U، تواصل ExaGrid جهودها الرامية إلى دعم البروتوكولات عن طريق الإعلان عن دعمها لنظام تخزين العناصر S3 الذي يتمتع بميزة قفل العناصر، فضلاً عن دعم NFS وCIFS وVeeam Data Mover وVeritas NetBackup OST. في الإصدار الأول من S3، ستدعم ExaGrid منهج Veeam في نظام التخزين الاحتياطي المتدرج من ExaGrid بغرض تخزين العناصر، بما في ذلك Veeam Backup لبرنامج Microsoft 365 مباشرةً إلى ExaGrid. وستدعم ExaGrid تطبيقات النسخ الاحتياطية الأخرى بدعم بروتوكول S3 في الإصدارات المستقبلية.
نبذة عن ExaGrid
توفر ExaGrid نظام تخزين احتياطيًا متدرجًا يتضمن منطقة هبوط فريدة لذاكرة التخزين المؤقت على القرص ومستودع حفظ طويل الأجل وبنية واسعة النطاق. وتوفر منطقة الهبوط من ExaGrid عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد الفوري للأجهزة الاحتياطية الأسرع على الإطلاق. كما توفر طبقة المستودع حفظ البيانات الطويل الأجل بأقل تكلفة. علاوةً على ذلك، تتضمن بنية ExaGrid الواسعة النطاق أجهزة كاملة وتوفر نافذة نسخ احتياطية ثابتة تستوعب زيادة البيانات، مما يفضي إلى التخلص من الترقيات الجذرية الشاملة المكلفة وتحييد فكرة تقادم المنتجات. هذا، وتقدم ExaGrid منهج التخزين الاحتياطي الثنائي المستوى الوحيد، مع طبقة غير متصلة بالشبكة وعمليات حذف مؤجلة وعناصر غير قابلة للتغيير من أجل التعافي من هجمات برامج الفدية.
يعمل لدى ExaGrid مهندسو أنظمة مبيعات فعلية وأنظمة ما قبل البيع في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا وبنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
تفضل بزيارتنا على exagrid أو تواصل معنا على LinkedIn . تعرّف على آراء عملائنا وتجاربهم مع ExaGrid وتعرّف على السبب الذي يجعلهم يستغرقون وقتًا أقل في تخزين النسخ الاحتياطية في قصص نجاح العملاء . وأخيرًا وليس آخرًا، تفخر ExaGrid بتحقيق +81 نقطة على مؤشر صافي نقاط الترويج!
إن ExaGrid هي علامة تجارية لشركة ExaGrid Systems, Inc. وكل العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN17012024004146001356ID1107731399