شركة Exagrid تعلن عن إطلاق خط إنتاج جديد عالي الكثافة 2U لزيادة الكفاءة من حيث الحجم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم ExaGrid®‎، الشركة المزودة لحل التخزين الاحتياطي المتدرج الوحيد في الصناعة، عن تحديثين رئيسيين جديدين على المنتجات، إذ ستعمد شركة ExaGrid إلى شحن ثلاثة طرز جديدة من الأجهزة: EX54 وEX84 وEX189، والتي توفر أكبر سعة تخزينية لنظام فردي واسع النطاق لأي وحدة تخزين احتياطية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ExaGrid أنه في مارس من عام 2024، ستكون أجهزة التخزين الاحتياطي المتدرج من ExaGrid هي أفضل وسيلة لتخزين العناصر، إذ إنها تدعم بروتوكول S3 وميزة قفل العناصر.

من أبرز المزايا الرئيسية في خط الإنتاج أن كل أجهزة ExaGrid ستتوفر في صورة نموذج 2U، مما يزيد الكفاءة من حيث الحجم، الأمر الذي يتيح للمؤسسات توفير تكاليف التخزين والتبريد مع استيعاب النسخ الاحتياطية الكبيرة للبيانات وزيادة البيانات في المستقبل.

يمكن لأكبر تكوين لنظام ExaGrid، والذي يتألف من 32 جهازًا من طراز EX189 في نظام فردي واسع النطاق، استيعاب ما يصل إلى 6 بيتابايت من النسخ الاحتياطية الكاملة مع سعة أولية قدرها 12 بيتابايت، مما يجعله أكبر نظام فردي في الصناعة يتضمن ميزة إلغاء البيانات المكررة. وبالإضافة إلى سعة التخزين الكبيرة، يتمتع EX189 بكفاءة أكبر بأربعة أضعاف على صعيد الحجم مقارنةً بنسخ 4U السابقة من أجهزة ExaGrid.

يتضمن الآن خط ExaGrid من أجهزة 2U، طرز EX189 وEX84 وEX54 وEX36 وEX27 وEX18 وEX10، ويحتوي كل جهاز منها على معالج وذاكرة ونظام تواصل شبكي ووحدة تخزين بحيث تظل نافذة النسخ الاحتياطية ثابتة مع زيادة البيانات، مما يؤدي إلى التخلص من الترقيات الجذرية الشاملة الباهظة الثمن والمزعجة، إذ يمكن مزج ما يصل إلى 32 جهازًا ومطابقتها في نظام فردي واسع النطاق. كما يمكن استخدام أي جهاز مهما كان عمره أو حجمه في نظام فردي، مما يلغي فكرة التقادم القسري للمنتجات.

صرح Bill Andrews، رئيس شركة ExaGrid ومديرها التنفيذي، قائلاً: "تواصل شركة ExaGrid تعزيز جهودها في ابتكار وحدة تخزين احتياطية متدرجة بهدف التغلب على كل التحديات التي تواجه المؤسسات عندما يتعلق الأمر بالنسخ الاحتياطية". "وبالإضافة إلى تقديم أكبر نظام احتياطي في الصناعة، يسعدنا تقديم كل أجهزتنا في صورة نماذج 2U، مما يفضي إلى تقليل التكاليف وزيادة مستوى الكفاءة على صعيد الحجم والطاقة وتكاليف التبريد. على صعيد آخر، تقدم ExaGrid أيضًا النظام الوحيد الذي يحتوي على منطقة هبوط لذاكرة التخزين المؤقت على القرص المرتبطة بمستودع حفظ طويل الأجل غير متصل بالشبكة، مما يخلق فجوة هوائية متدرجة غرضها الحفاظ على عامل الأمن، ويوفر المنهج الوحيد لإلغاء البيانات المكررة الذي لا يؤثر سلباً على النسخ الاحتياطية واستعادة الأداء. ونحن ندعو المؤسسات لاختبار نظام التخزين الاحتياطي المتدرج في بيئة النسخ الاحتياطية، وقياس كفاءته مقارنةً بحل التخزين الاحتياطي الحالي لديهم. كما يسعدنا الإعلان عن أن Veeam ستعتمد على ExaGrid في عملية تخزين العناصر باستخدام بروتوكول S3، وأن ExaGrid ستدعم النسخ الاحتياطية M365 مباشرةً من Veeam، على أن تتعاون ExaGrid وVeeam لتأهيل إصدار نظام تخزين العناصر S3 واعتماده على أنه Veeam Ready."

بالإضافة إلى طرز الأجهزة 2U، تواصل ExaGrid جهودها الرامية إلى دعم البروتوكولات عن طريق الإعلان عن دعمها لنظام تخزين العناصر S3 الذي يتمتع بميزة قفل العناصر، فضلاً عن دعم NFS وCIFS وVeeam Data Mover وVeritas NetBackup OST. في الإصدار الأول من S3، ستدعم ExaGrid منهج Veeam في نظام التخزين الاحتياطي المتدرج من ExaGrid بغرض تخزين العناصر، بما في ذلك Veeam Backup لبرنامج Microsoft 365 مباشرةً إلى ExaGrid. وستدعم ExaGrid تطبيقات النسخ الاحتياطية الأخرى بدعم بروتوكول S3 في الإصدارات المستقبلية.

نبذة عن ExaGrid

توفر ExaGrid نظام تخزين احتياطيًا متدرجًا يتضمن منطقة هبوط فريدة لذاكرة التخزين المؤقت على القرص ومستودع حفظ طويل الأجل وبنية واسعة النطاق. وتوفر منطقة الهبوط من ExaGrid عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والاسترداد الفوري للأجهزة الاحتياطية الأسرع على الإطلاق. كما توفر طبقة المستودع حفظ البيانات الطويل الأجل بأقل تكلفة. علاوةً على ذلك، تتضمن بنية ExaGrid الواسعة النطاق أجهزة كاملة وتوفر نافذة نسخ احتياطية ثابتة تستوعب زيادة البيانات، مما يفضي إلى التخلص من الترقيات الجذرية الشاملة المكلفة وتحييد فكرة تقادم المنتجات. هذا، وتقدم ExaGrid منهج التخزين الاحتياطي الثنائي المستوى الوحيد، مع طبقة غير متصلة بالشبكة وعمليات حذف مؤجلة وعناصر غير قابلة للتغيير من أجل التعافي من هجمات برامج الفدية.

يعمل لدى ExaGrid مهندسو أنظمة مبيعات فعلية وأنظمة ما قبل البيع في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا وبنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

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