الإعلان عن شراكة استراتيجية بين شركة آي بي إس (IBS) وسنتريكا رواندا Centrika كإنطلاقة للسوق الإفريقي

بعد تحقيق نجاحات متتالية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها المملكة العربية السعودية وقطر والكويت؛ تبدأ شركة IBS (شركة أردنية إماراتية مقرها دبي) عام 2024 بتنفيذ مشروع متطور للأكشاك الذكية iKiosk في رواندا، أفريقيا. وتمثل الشراكة مع شركةCentrika خطوة محورية تتماشى مع زيارة العمل التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى رواندا مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أثبتت الجلسات التي عقدت في كيجالي بأن التعاون المتبادل في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية سيحسّن النظام البيئي التكنولوجي في رواندا.

علّق إبراهيم دراز، الشريك الإداري في IBS"نحن سعداء بتوريد أكشاك الخدمة الذاتية للسوق الإفريقي من خلال هذه الشركة المرموقة، ونتوقع توسّع هذا المشروع في مراحل مقبلة".

تتوافق رؤية Centrika للحلول الذكية، وخاصةً فيما يخص خدمات النقل والدفع، مع الأكشاك المصممة حسب الطلب والتي سيتم نشرها في مواقع مختلفة في كيغالي. رحب ويلي كلود كاراسيرا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Centrika، بهذه الشراكة، قائلاً: "نحن متحمسون لطرح الأكشاك الجديدة في رواندا، حيث أنها ستحدث ثورة في الطريقة التي يتعامل بها عملاؤنا مع تذاكر النقل، وتذاكر الرياضة والترفيه، ودفع الفواتير، والمعاملات الحكومية من خلال Irembo، والتحويلات المالية، وغيرها. ستوفر هذه الأكشاك المتعددة اللغات خدمة ذاتية مريحة وفعّالة، مما يعزز من تجربة العملاء بشكل عام".

ستقوم IBS بتوفير برامج مخصصة وأجهزة متطورة وخدمات تكامل سلسة في المرحلة الأولى من هذا المشروع. وقد صرّح محمد العزة، الشريك الإداري في IBS: "تفانينا المستمر بأعمال البحث والتطوير يضع منتجاتنا في المقدمة دائماً. قمنا ببرمجة أكشاكCentrika الآمنة لتستقبل الدفع النقدي والغير نقدي، ولتوفر خدمة سريعة وسهلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

عن IBS ()

IBS شركة تكنولوجيا مالية، تأسست على يد رواد أعمال أردنيين. تقدم الشركة حلولاً متطورة لمختلف الصناعات، لتساعد الشركات في عملية تحولها الرقمي. تتعامل IBS مع ملايين المعاملات شهرياً وقد حصلت على جائزة "أفضل مزود لحلول الدفع الآلي متعدد القنوات لعام 2023 - الشرق الأوسط" في حفل توزيع جوائزFinTech 2023، الذي نظمته مجلة Wealth and Finance International.

عن Centrika ()

تقف Centrika في طليعة الابتكار حيث أنها تقدم حلولاً متطورة تلبي احتياجات المستقبل. وباعتبارها رائدة في مجال التحول الرقمي، تقدم Centrika مجموعة من الحلول الحديثة التي تعالج خدمات النقل والدفع بشكل خاص. ونظراً لالتزامها بالتميز، فإن رؤى Centrika وإنجازاتها تؤكد على كونها رائدةً في مجالها، فمثلاً كانت Centrika أول من أصدر بطاقة UnionPay الخاصة بعمليات النقل في رواندا.