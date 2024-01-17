المملكة تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الهجمات في البحر الأحمر لضمان الاستقرار الإقليمي

جددت المملكة العربية السعودية اليوم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء التقلبات المتصاعدة في البحر الأحمر لمنع مزيد من تصعيد العنف في الشرق الأوسط.

وأكد سمو وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جلسة رئيسية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 بعنوان "تأمين عالمٍ مضطرب"، على الحاجة المزيد من الجهود الجادة في هذا السياق في المنطقة. وقال سموه: "نحتاج إلى وقف إطلاق النار حالاً،" داعياً المجتمع الدولي إلى "تهيئة مسار ملموس يمكّن السلطة الوطنية الفلسطينية ويسمح بتحقيق السلام في المنطقة".

وأوضح سموه أن "يسرّنا أن نرى المجتمع الدولي يتحرك بالاتجاه الذي دعونا له منذ البداية، وهو وقف إطلاق النار وتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية، ولكن لا زلنا بحاجة إلى عمل المزيد. هناك مسار نحو مستقبل أفضل في المنطقة، للفلسطينيين ولإسرائيل يمكن بلوغه فقط بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، من خلال الدولة الفلسطينية".

وحول التقلبات المتصاعدة في البحر الأحمر، أضاف سموه:“حرية الملاحة في البحر الأحمر أمر يؤثر على كافة دول المنطقة، والأولوية يجب أن تكون لخفض التصعيد”.

من جهته، استعرض معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الخدمات الميسرة سرعة وحجم التنويع الاقتصادي في المملكة، وقال :"قامت المملكة بتجديد وتحديث أكثر من 200 نظام ولائحة لتطوير البيئة الجاذبة للأعمال".

بدوره أكد معالي الأستاذ عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، في جلسة ضمن مبادرة Saudi House وسلسلة Bold Visions، جناح المملكة الذي يجمع صناع التغيير وصناع السياسات ومغيري قواعد اللعبة والمبتكرين على الحاجة إلى التعاون الدولي المثمر حيث قال معاليه: "لن نحقق شيئاً إن لم نعمل معاً بطرق عقلانية وعلمية لمعالجة أزمة المناخ، سيبقى هذا مجرد كلام. ودون الشفافية حول ما يمكن ولا يمكن تحقيقه، سيكون هناك الكثير من المواربة".

كما أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، في جلسة بعنوان "حضور نوعي لاقتصادات الخليج" على رؤية إيجابية لاقتصاد المنطقة قائلاً: "دول مجلس التعاون تجذب الاستثمارات الأجنبية بمعدل يزيد عن ضعف متوسط المعدلات في كافة أنحاء العالم عند تطبيقها على الناتج المحلي الإجمالي"، وأكد أن الطريق إلى التكامل بين دول مجلس التعاون ضرورة ملحّة لافتًا في ذات الوقت أن النمو الاقتصادي للمنطقة سيتحقق من القطاعات غير النفطية.

من جهته، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في جلسة حوارية بعنوان "تنظيم المؤسسات غير البنكية" على أهمية دور الحكومات في تشجيع الابتكار وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار، وذلك بوضع أطر تنظيمية شاملة للبنوك والمؤسسات المالية.

وفي جلسة بعنوان الذكاء الاصطناعي: المكافئ الأكبر، قال معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن نهج المملكة كونها أحد أكبر داعمي الابتكار ساهم في تسخير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل يتمحور حول الإنسان.

من جهته سلط معالي الأستاذ بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، الضوء على مستقبل تصميم السياسات الذي تتبعه المملكة لبناء القدرات الصناعية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين لفتح الإمكانات غير المستغلة للأصول المعدنية الهائلة في المملكة العربية السعودية.