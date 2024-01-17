إطلاق أعمال السجل العقاري بمكة

(MENAFN
- Al Watan) بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، أعلنت الهيئة العامة للعقارات بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة عن بدء أعمال "السجل العقاري" في منطقة مكة المكرمة، حيث تم تنسيقها لتقسيمها إلى مناطق عقارية تتضمن كل مجموعة من المناطق الحيوية، وسيتم الإعلان عن الأجزاء الجديدة التي سيسجلها العقارات بشكل أفضل خلال الفترة القادمة، وذلك حسب بناء عملية عملية لذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، حيث يتم اختيار المناطق العقارية بشكل جيد معايير جهوزية ونضج البيانات الجيومكانية للأراضي والوحدات العقارية، وهي استمرارية في أن يتم تغطية مدينة مكة المكرمة وجميع المدن ومحافظات المملكة.
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