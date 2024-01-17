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إطلاق أعمال السجل العقاري بمكة

1/17/2024 4:21:04 AM
(MENAFN- Al Watan) بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، أعلنت الهيئة العامة للعقارات بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة عن بدء أعمال "السجل العقاري" في منطقة مكة المكرمة، حيث تم تنسيقها لتقسيمها إلى مناطق عقارية تتضمن كل مجموعة من المناطق الحيوية، وسيتم الإعلان عن الأجزاء الجديدة التي سيسجلها العقارات بشكل أفضل خلال الفترة القادمة، وذلك حسب بناء عملية عملية لذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، حيث يتم اختيار المناطق العقارية بشكل جيد معايير جهوزية ونضج البيانات الجيومكانية للأراضي والوحدات العقارية، وهي استمرارية في أن يتم تغطية مدينة مكة المكرمة وجميع المدن ومحافظات المملكة.

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