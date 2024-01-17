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مؤتمر طبي لمناقشة الاضطرابات الشائعة للغدد والأمراض النادرة في الأطفال

1/17/2024 4:21:03 AM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق يوم غد الخميس 18 يناير 2024م الأنشطة والفعاليات العلمية للمؤتمر الدولي الثاني الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع جدة بالتعاون مع المجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة مرض السكري تحت عنوان "المستجدات في الاضطرابات الشائعة للغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال" بقاعة السلطانة في فندق الانتركونتننتال بجدة لمدة 3 أيام خلال الفترة من 18 – 20 يناير 2024م، ومن المقرر وسوف يفتتح المؤتمر والمعرض الطبي المصاحب له المدير العام التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي بن سالم الخياط وبحضور رئيس المؤتمر استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله التويم ونائبه استشاري طب الأسرة المشرف العام على فرع الجمعية السعودية لطب الأطفال بجدة الدكتور سامي بن صالح عيد بالإضافة إلى جميع أعضاء اللجان العلمية والمنظمة للمؤتمر وبحضور نخبة من المدعوين من كبار المسؤولين في مختلف المرافق الصحية بمحافظة جدة وعمداء كليات الطب والصيدلة وغيرهم من الأطباء والمتحدثين والمشاركين من داخل المملكة وخارجها.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الرئيس التنفيذي لملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات حسن عبدالرحمن البهكلي بأن المؤتمر سيناقش خلال الأيام الثلاثة مجموعة كبيرة من الأوراق العلمية والأبحاث الجديدة والحديثة في مختلف المجالات الطبية المتعلقة بتخصص طب الأطفال والغدد الصماء والأمراض النادرة من خلال الجلسات والمحاضرات والندوات العلمية التي ستنعقد في الفترتين الصباحية والمسائية التي تمتد يومياً من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً بالإضافة إلى مجموعة أخرى من ورش العمل العلمية المخصصة لتدريب المثقفين الصحيين لمرضى السكري على مدى يومين كاملين خلال المؤتمر، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان العلمية والمنظمة للمؤتمر طوال الأشهر الخمسة الماضية مما أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة بنجاح كبير منوهاً في الوقت نفسه بمدى أهمية التكاتف والتعاون الوثيق بين المنظمين والمتمثل في التكتل والشراكة بين كل من فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بجدة والمجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة مرض السكري وشركة ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية "FEXC"، كذلك جهود إدارة التجمع الصحي الثاني بجدة وفي مقدمتهم المدير التنفيذي الدكتور شادي الخياط، كما وجميع الشركات الداعمة للمؤتمر والأعضاء

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