مؤتمر طبي لمناقشة الاضطرابات الشائعة للغدد والأمراض النادرة في الأطفال

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق يوم غد الخميس 18 يناير 2024م الأنشطة والفعاليات العلمية للمؤتمر الدولي الثاني الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع جدة بالتعاون مع المجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة مرض السكري تحت عنوان "المستجدات في الاضطرابات الشائعة للغدد الصماء والأمراض النادرة في الأطفال" بقاعة السلطانة في فندق الانتركونتننتال بجدة لمدة 3 أيام خلال الفترة من 18 – 20 يناير 2024م، ومن المقرر وسوف يفتتح المؤتمر والمعرض الطبي المصاحب له المدير العام التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي بن سالم الخياط وبحضور رئيس المؤتمر استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله التويم ونائبه استشاري طب الأسرة المشرف العام على فرع الجمعية السعودية لطب الأطفال بجدة الدكتور سامي بن صالح عيد بالإضافة إلى جميع أعضاء اللجان العلمية والمنظمة للمؤتمر وبحضور نخبة من المدعوين من كبار المسؤولين في مختلف المرافق الصحية بمحافظة جدة وعمداء كليات الطب والصيدلة وغيرهم من الأطباء والمتحدثين والمشاركين من داخل المملكة وخارجها.
وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الرئيس التنفيذي لملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات حسن عبدالرحمن البهكلي بأن المؤتمر سيناقش خلال الأيام الثلاثة مجموعة كبيرة من الأوراق العلمية والأبحاث الجديدة والحديثة في مختلف المجالات الطبية المتعلقة بتخصص طب الأطفال والغدد الصماء والأمراض النادرة من خلال الجلسات والمحاضرات والندوات العلمية التي ستنعقد في الفترتين الصباحية والمسائية التي تمتد يومياً من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً بالإضافة إلى مجموعة أخرى من ورش العمل العلمية المخصصة لتدريب المثقفين الصحيين لمرضى السكري على مدى يومين كاملين خلال المؤتمر، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان العلمية والمنظمة للمؤتمر طوال الأشهر الخمسة الماضية مما أسهم في الوصول إلى هذه المرحلة بنجاح كبير منوهاً في الوقت نفسه بمدى أهمية التكاتف والتعاون الوثيق بين المنظمين والمتمثل في التكتل والشراكة بين كل من فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بجدة والمجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة مرض السكري وشركة ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية "FEXC"، كذلك جهود إدارة التجمع الصحي الثاني بجدة وفي مقدمتهم المدير التنفيذي الدكتور شادي الخياط، كما وجميع الشركات الداعمة للمؤتمر والأعضاء
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