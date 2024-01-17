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العالم يستعد لمواجهة وباء إكس

1/17/2024 4:21:03 AM
(MENAFN- Al Watan) ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بمصطلح "المرض أكس"، وذلك بالتزامن انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (15-19 يناير)
حيث تتضمن فعاليات المنتدى اليوم اجتماع بعنوان "الاستعداد للمرض إكس".
و"المرض أكس"-حتى الآن- هو تهديد افتراضي غير معروف، يسعى العلماء لدراسة التدابير المضادة له، بما في ذلك اللقاحات والاختبارات، لنشرها في حال تفشيه في المستقبل، حيث يستخدم تعبير "المرض إكس" للإشارة إلى عامل ممرض غير معروف يمكن أن يتسبب في وباء دولي خطير. فهو ليس مرضاً محدّداً، بل مفهوم يستخدم في إطار البحث المستمر والترصد والتأهب لتحديد الأوبئة المحتملة في المستقبل والاستجابة لها.
ووفقا لموقع bbc عربي فإن الجلسة ستتناول "الجهود الجديدة اللازمة لإعداد أنظمة الرعاية الصحية للتحديات المتعددة المقبلة إذا أردنا أن نكون مستعدين لوباء أكثر فتكاً" بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويشارك فيها رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ووزيرة الصحة البرازيلية نيسيا ترينداد ليما، ورئيس مجلس إدارة شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا ميشيل ديماري، والرئيس التنفيذي لشركة رويال فيليبس روي جاكوبس، ونائب الرئيس التنفيذي لسلسلة المستشفيات الهندية أبولو بريثا ريدي.
ويأتي الاجتماع بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ازدياد في انتشار حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد - 19 بعد فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، في شهر ديسمبر الماضي.
وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية المرض أكس كمرض ذي أولوية في حملتها للتوعية، إلى جانب كوفيد-19، وحمى القرم-الكونغو النزفية، ومرض فيروس الإيبولا، ومرض فيروس ماربورغ، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، ومرض فيروس نيباه، ومرض فيروس الهينيبا، وحمى الوادي المتصدع، وفيروس زيكا.
وأضيف المرض أكس إلى القائمة في عام 2018، مع سعي المنظمة إلى فتح مناقشات حول معالجة جائحة عالمية في المستقبل.
وأعطت منظمة الصحة العالمية الأولوية للبحث والتطوير في سياق الطوارئ لجميع هذه الأمراض، مشيرة إلى أن المخطط "يسعى صراحة إلى تعزيز الاستعداد المبكر للبحث والتطوير الشامل الذي يرتبط أيضاً بمرض أكس غير المعروف".

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