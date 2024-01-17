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لأول مرة.. انخفاض عدد المدخنين حول العالم

1/17/2024 4:21:03 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء عن انخفاض في عدد المدخنين البالغين حول العالم لأول مرة في تاريخها وذلك خلال إطلاق آخر تقرير لها عن اتجاهات استهلاك التبغ.
وأكد مدير تعزيز الصحة بالمنظمة الأممية ، روديغر كريش، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن عدد المدخنين البالغين وصل إلى 1.25 مليار شخص حول العالم.
وقال: "هذا هو الرقم الأخير الذي حصلنا عليه من تقرير الاتجاهات العالمية الذي سنصدره اليوم.. ولكن هذا يعني أيضاً أن العدد انخفض بمقدار 19 مليون مدخن مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين. وهذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التراجع".
ويعني هذا أن معدل استهلاك التبغ عالمياً قد انخفض من شخص واحد بين كل ثلاثة بالغين في عام 2000 إلى واحد بين كل خمسة بالغين في 2022.
وحافظت إفريقيا على الصدارة من حيث انخفاض معدلات استهلاك التبغ، حيث تدنت النسبة من 18% في 2000 إلى 10% فقط عام 2022.
ووفقا لتقرير المنظمة الأممية، تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى أسرع معدلات الانخفاض في استهلاك التبغ، بينما يشهد إقليم جنوب شرق آسيا أعلى معدل انتشار للمدخنين.
وقال كيرش إن أوروبا تمثل مشكلة حيث ترتفع أعداد المدخنين فيها وخصوصا بين الإناث بمعدلات عالية جداً.
كذلك حذر كيرش من تدخين السجائر الإلكترونية التي أكد أنها تؤثر بشكل كبير على الأطفال وتسهل من استهلاكهم للتبغ.
وبحسب التقرير، هناك ما لا يقل عن 37 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يستهلكون حالياً بعض أشكال من التبغ، وقد وجدت العديد من البلدان مستويات مثيرة للقلق من استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين أيضا.

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