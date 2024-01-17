أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل وزارة جديدة

أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل وزارة جديدة
التاريخ
1/17/2024 4:21:03 AM
(MENAFN
- Al Watan) أصدر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بتشكيل الوزارة الجديدة والتي تضم 13 وزيراً، برئاسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم، إنه "صدر صباح اليوم الأربعاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيراً".
MENAFN17012024000089011017ID1107731377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.