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أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل وزارة جديدة

1/17/2024 4:21:03 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بتشكيل الوزارة الجديدة والتي تضم 13 وزيراً، برئاسة الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم، إنه "صدر صباح اليوم الأربعاء المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيراً".

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