هبوط الأسهم اليابانية مع انخفاض معنويات كبار المصنعين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور نتائج استطلاع خاص أظهر تراجع معنويات الأعمال لدى كبار المصنعين اليابانيين في يتاير للمرة الأولى خلال 4 أشهر.
وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.40% إلى 35477 نقطة في ختام الجلسة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30% إلى 2496 نقطة.
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وأوضحت نتائج مسح“تانكان” الشهري الذي تجريه وكالة“رويترز” ويحاكي المسح الفصلي لبنك اليابان، تراجع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 6 نقاط في يناير، من 12 نقطة في قراءة ديسمبر، ليسجل أول انخفاض له منذ أربعة أشهر.
وأشارت الوكالة في التقرير المصاحب للمسح إلى أن نتائج الاستطلاع عكست مخاوف الشركات إزاء ضعف الطلب الخارجي، وخاصة الصيني، وذلك في ظل انخفاض الطلب المحلي إثر ارتفاع تكاليف المعيشة.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.50% إلى 147.91 ين.
المصدر:
MENAFN17012024000202011048ID1107731376
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