Wednesday, 17 January 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هبوط الأسهم اليابانية مع انخفاض معنويات كبار المصنعين

1/17/2024 4:20:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور نتائج استطلاع خاص أظهر تراجع معنويات الأعمال لدى كبار المصنعين اليابانيين في يتاير للمرة الأولى خلال 4 أشهر.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.40% إلى 35477 نقطة في ختام الجلسة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30% إلى 2496 نقطة.

موضوعات متعلقة وزير التجارة: السعودية لم تنضم رسمياً إلى مجموعة بريكس حتى الآن لاجارد ترجح خفض المركزي الأوروبي للفائدة الصيف القادم تركيا تسعى لجذب استثمارات خليجية في مشروعات البنية التحتية

وأوضحت نتائج مسح“تانكان” الشهري الذي تجريه وكالة“رويترز” ويحاكي المسح الفصلي لبنك اليابان، تراجع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 6 نقاط في يناير، من 12 نقطة في قراءة ديسمبر، ليسجل أول انخفاض له منذ أربعة أشهر.

وأشارت الوكالة في التقرير المصاحب للمسح إلى أن نتائج الاستطلاع عكست مخاوف الشركات إزاء ضعف الطلب الخارجي، وخاصة الصيني، وذلك في ظل انخفاض الطلب المحلي إثر ارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.50% إلى 147.91 ين.


المصدر:

MENAFN17012024000202011048ID1107731376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث