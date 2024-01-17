هبوط الأسهم اليابانية مع انخفاض معنويات كبار المصنعين

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب صدور نتائج استطلاع خاص أظهر تراجع معنويات الأعمال لدى كبار المصنعين اليابانيين في يتاير للمرة الأولى خلال 4 أشهر.

وهبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.40% إلى 35477 نقطة في ختام الجلسة، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.30% إلى 2496 نقطة.

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وأوضحت نتائج مسح“تانكان” الشهري الذي تجريه وكالة“رويترز” ويحاكي المسح الفصلي لبنك اليابان، تراجع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 6 نقاط في يناير، من 12 نقطة في قراءة ديسمبر، ليسجل أول انخفاض له منذ أربعة أشهر.

وأشارت الوكالة في التقرير المصاحب للمسح إلى أن نتائج الاستطلاع عكست مخاوف الشركات إزاء ضعف الطلب الخارجي، وخاصة الصيني، وذلك في ظل انخفاض الطلب المحلي إثر ارتفاع تكاليف المعيشة.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.50% إلى 147.91 ين.





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