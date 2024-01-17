صندوق عطاء لذوي الإعاقة يتوسع في دعم مشروعات التعليم والأجهزة التعويضية

يستعد

صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة“عطاء”، للتوسع في دعم مشروعات التعليم والأجهزة التعويضية.

وعقد مجلس إدارة الصندوق، اجتماعا لبحث زيادة النشاط والدعم في عدة محاور منها تكافؤ الفرص التعليمية ومشروعات التأهيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.

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وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن“عطاء” حقق العديد من الانجازات في دعم الفئات المستحقة من ذوى الاحتياجات الخاصة ، ويسعى لتحقيق مزيد منها خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن الصندوق تمكن من استكمال مشروع دعم دار رعاية المسنات الكفيفات للمرحلة الثانية المقدم من قبل جمعية النور والأمل، بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوي وحياة كريمة للمسنات الكفيفات غير القادرات علي خدمة أنفسهن.

كما تم دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، بعد نجاج المشروع في المرحلة الأولي في تدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش ورغبتهم في تنفيذ مشروعات خاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة.

وأضافت القباج، أن الصندوق دعم مبادرة تعليم الصم اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية، لتطبيق التعليم المرئي في تدريس اللغة العربية للصم كتجربة أولى لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها علي جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الصندوق دعم مشروع“أنا أعمل إذا أنا مشارك”، الذي يستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لنحو 105 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم للقادرين علي العمل لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم مما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والمبلغ المتبقي يكون قرض حسن.

قالت القباج، إن استراتيجية صندوق عطاء في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة أسهمت في دعم مشروع” تحقيق الاستقلال المادي لمستخدمي كرسي متحرك في مصر” عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع .

وأضافت أن الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سيعلن عن مبادرة لإتاحة فرص مشاركة الجمعيات المختلفة للتقديم علي مشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع حتي نتمكن من الوصول مختلف الأماكن والفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة التى يصعب الوصول إليها.

وسيتم فتح باب التقديمات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لصندوق عطاء والوزارة ، بجانب جلسات توجيهية للجمعيات المتقدمة للمشاركة في المبادرة للرد علي جميع الاستفسارات التي تخص المعايير التي سيتم الإعلان عنها والشروط الخاصة بتمويل مشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع وعمل 40 وحدة في القرى المحرومة من الخدمة.

