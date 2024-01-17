التضخم في بريطانيا يخالف التوقعات ويسجل أول زيادة منذ 11 شهراً

MENAFN - Al-Borsa News) تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي على نحو غير متوقع، ورغم تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات خلال نفس الفترة، في حين تترقب الأسواق اجتماع بنك انجلترا المقرر انعقاده في الأول من فبراير لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 4% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في ديسمبر، بعد أن بلغ 3.9% في قراءة نوفمبر، ومقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 3.8% خلال نفس الفترة، ليسجل أول زيادة له منذ فبراير 2023.

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واستقر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين – الذي يستبعد أسعار العناصر المتقلبة – عند نمو بنسبة 5.1% خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي دون تغيير عن قراءة نوفمبر.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في ديسمبر، بعد انخفاضه 0.2% في نوفمبر، ليتجاوز توقعات المحللين عند ارتفاعه إلى 0.2% خلال نفس الفترة.





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