التضخم في بريطانيا يخالف التوقعات ويسجل أول زيادة منذ 11 شهراً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي على نحو غير متوقع، ورغم تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات خلال نفس الفترة، في حين تترقب الأسواق اجتماع بنك انجلترا المقرر انعقاده في الأول من فبراير لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 4% خلال الـ 12 شهراً المنتهية في ديسمبر، بعد أن بلغ 3.9% في قراءة نوفمبر، ومقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 3.8% خلال نفس الفترة، ليسجل أول زيادة له منذ فبراير 2023.
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واستقر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين – الذي يستبعد أسعار العناصر المتقلبة – عند نمو بنسبة 5.1% خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي دون تغيير عن قراءة نوفمبر.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في ديسمبر، بعد انخفاضه 0.2% في نوفمبر، ليتجاوز توقعات المحللين عند ارتفاعه إلى 0.2% خلال نفس الفترة.
المصدر:
MENAFN17012024000202011048ID1107731374
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