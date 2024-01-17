الفنادق تغازل السياح بـالنجمة الخضراء

قالت شركة الاستشارات“باين وكومبانى”، إن السياحة فى مصر لديها عدة مسارات نحو زيادة الاستدامة، فى ظل وجود مبادرات قائمة بالفعل، لكنها مازالت عليها الاستفادة من أصولها بشكل كامل.

وأشارت إلى أن أداء الاستدامة فى مجال السياحة فى مصر أعلى من المتوسط العالمى.

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وذكرت أن مصر أطلقت عدة مبادرات لتحسين شكل الاستدامة فى قطاع السياحة والسفر بينها الفنادق الخضراء، ومقاصد سياحية مستدامة مثل الجونة وهى أول مكان فى أفريقيا والمنطقة العربية يتلقى جائز الأمم المتحدة للمدن الخضراء والتى تُمنح للمناطق التى تقدم تطور ملحوظ فى مجال الاستدامة.

وتمتلك الجونة نظام للخلو من المخلفات مع توجيه 85% من المخلفات لإعادة التدوير.

وبحسب مسح أجرته الشركة لتقييم تجربة المسافرين لجهود الاستدامة؛ حلت مصر رابعًا فى تقييمات جميع المشاركين والثانية فى تقييمات النشاطين البيئيين.

وقالت إنه من المهم لمصر بجانب شهادات الاستدامة والبنية التحتية الخضراء يجب الالتفات لمناطق التميز مثل تحسين الحفاظ على أصولها الثقافية والطبيعية فى العديد من المناطق السياحية.

وأشارت إلى أن الفرص التى تتيحها السياحة المستدامة لمصر كبيرة وتطلب تضافر الجهود لاستغلالها.

وقالت إنه على سبيل المثال يجب إعادة الترويج للعديد من العروض السياحية لتبرز الجوانب المستدامة، بجانب زيادة نواحى الاستدامة فى المقاصد بما يحفز مخاطبة السياح المهتمين بالبيئة.

وقال محمد صبرى، مدير التدريب بفندق“حياة ريجنسى كايروويست”، إن نسبة الهادر والمخلفات بالفنادق انخفضت على مدار العامين الماضيين لتصل إلى حوالى 10%؜ مقارنة بنحو 25%؜ متوسط هادر للفندق الواحد فى الفترات السابقة وذلك من إجمالى الاستهلاك علي كافة المستويات سواء كان الهادر فى الطعام أو المواد الصلبة أو الطاقة أو الماء.

وأضاف صبرى لـ”البورصة”، أن سبب انخفاض نسبة الهادر يرجع للخطة والتوجه العام من الدولة للمحافظة على البيئة وترشيد الاستهلاك، من خلال الاشتراطات التى نصت عليها كل من وزارتى البيئة والسياحة والآثار مؤخرًا للتحول للسياحة الخضراء.

وذكر أن تلك الاشتراطات تضمنت الترشيد فى استهلاك الطاقة والماء بجانب الترشيد فى هادر الطعام مع استخدام أدوات صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، خاصة أدوات المائدة التى كانت تُستخدم خلال فترة انتشار جائحة كورونا، بالاضافة للتعاقد مع شركات خاصة للكيماويات لتوريد معدات ومواد النظافة الصديقة للبيئة.

وبحسب مدير التدريب، فإن الادارة تحرص على تطبيق الوعى العام لدى العاملين بالمنشأة الفندقية بضرورة توفير الاستهلاك والمحافظة على الموارد البيئية

وقال إنه على سبيل المثال لا الحصر اتخذت الفنادق توجه عام بضرورة رى المساحات الخضراء ليلاً حفاظاً على كمية الماء المستخدمة ولمنع تبخر المياه أثناء النهار كما كان يجرى سابقاً بالإضافة لتركيب فلاتر مياه موفرة ومراقبة الاستهلاك بشكل يومى.

وذكر أنه يتم ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة فى الليل وذلك ايضاً مع مراقبة الإستهلاك يومياً ومقارنته بعدد الضيوف المتواجدين فى الفندق حتى يتسنى للإدارة متابعة زيادة الاستهلاك واتخاذ اللازم عند زيادة الاستهلاك عن الحد المسموح به.

ولفت صبرى أيضاً إلى الاتجاه لإعادة تدوير واستخدام الأثاث والمفروشات الفندقية.

وبشأن مخلفات الزيوت ، قال مدير التدريب إن غالبية المنشآت الفندقية متعاقدة مع شركات متخصصة لشراء مخلفات زيوت الطعام من الفنادق، ويتم إعادة تدويرها.

وأشار إلى أن فائض استهلاك الطعام داخل الفنادق اصبح قليل جداً بالمقارنة بالسابق بالإضافة إلى أن بعض الفنادق أصبحت تتعامل مع بنك الطعام المصرى فى توريد الطعام الفائض، وهو الأمر المتبع من غالبية المنشآت الفندقية.

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 من رئيس الوزراء، لا يتجاوز رسم النظافة الشهرى 20 ألف جنيه بالنسبة للمنشآت الفندقية.

كما نصت لائحة المخلفات على مراعاة عدة معايير عند تحديد رسم النظافة، منها تصنيف المنشآت سواء فندق نجمة واحدة أو خمسة نجوم وخلافه، بالإضافة إلى تصنيف المنتجعات السياحية والكافيتريات والمطاعم والملاهى السياحية والبنسيونات والشقق الفندقية.

وتشمل معايير البرنامج خفض نسبة استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى جانب ضمان التعامل السليم مع المخلفات.

وبلغ عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء 163 فندقا فى 17 مقصدًا سياحيًا بواقع 60 ألف غرفة بما يزيد على 30% من إجمالى الطاقة الفندقية فى مصر، بحسب بيان سابق لغرفة المنشآت الفندقية.

وقال كريم عيد، مؤسس أحد الكامبات السياحية بنويبع، إن الاعتماد على الطاقة النظيفة فى الكامبات يقتصر على مراعاة استخدام مواد ملائمة وصديقة للبيئة فى الأبنية كالأخشاب الطبيعية وعروش النخل والخيزران و الطوب الأسمنتى عوضا عن استخدام الطوب الرملى الذى يؤدى لتجريف التربة.

أضاف:”كما نعمل على إعادة استخدام النفايات من المنتجات التي تم التخلص منها لصنع ديكورات ملائمة لطبيعة المنتجع أو الكامب، على سبيل المثال السباكة القديمة، الإطارات والأبواب الخشبية القديمة”.

وذكر أنهم يعملون على تجنب هدر الطعام من خلال صنع قائمة طعام تكفى عدد الأشخاص الموجودين بالكامب فقط دون زيادة.