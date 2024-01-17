بي بي تعين موراي أوشينكلوس رئيساً تنفيذياً دائماً

MENAFN - Al-Borsa News) عيّنت“بي بي” البريطانية“موراي أوشينكلوس” في منصب الرئيس التنفيذي الدائم لها، بعد قيادته للشركة بصفة مؤقتة عقب استقالة“بيرنارد لوني” في 12 من سبتمبر الماضي.

وقال“أوشينكلوس” – الذي شغل منصب المدير المالي للشركة البريطانية أثناء تولي“لوني” منصبه – في بيان الأربعاء، إن استراتيجية“بي بي” من شركة عالمية للنفط إلى شركة متكاملة لأعمال الطاقة لم تتغير.

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وأعرب“أوشينكلوس” البالغ من العمر 53 عاماً عن اقتناعه التام بالقيمة التي يمكن للشركة إضافتها في هذا الصدد، وقال:“يجب أن يظل تركيزنا على العمل بأمان وكفاءة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، وتنفيذ الأعمال بانضباط، والتركيز على العوائد بصفة دائمة”.

ويذكر أن“بيرنارد لوني” استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لدى“بي بي” في 12 سبتمبر الماضي، بعد فشله في الإفصاح عن تفاصيل علاقاته السابقة بزملاء العمل بشكل كامل، وفق بيان رسمي أصدرته الشركة آنذاك.





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