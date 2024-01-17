بي بي تعين موراي أوشينكلوس رئيساً تنفيذياً دائماً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عيّنت“بي بي” البريطانية“موراي أوشينكلوس” في منصب الرئيس التنفيذي الدائم لها، بعد قيادته للشركة بصفة مؤقتة عقب استقالة“بيرنارد لوني” في 12 من سبتمبر الماضي.
وقال“أوشينكلوس” – الذي شغل منصب المدير المالي للشركة البريطانية أثناء تولي“لوني” منصبه – في بيان الأربعاء، إن استراتيجية“بي بي” من شركة عالمية للنفط إلى شركة متكاملة لأعمال الطاقة لم تتغير.
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وأعرب“أوشينكلوس” البالغ من العمر 53 عاماً عن اقتناعه التام بالقيمة التي يمكن للشركة إضافتها في هذا الصدد، وقال:“يجب أن يظل تركيزنا على العمل بأمان وكفاءة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، وتنفيذ الأعمال بانضباط، والتركيز على العوائد بصفة دائمة”.
ويذكر أن“بيرنارد لوني” استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لدى“بي بي” في 12 سبتمبر الماضي، بعد فشله في الإفصاح عن تفاصيل علاقاته السابقة بزملاء العمل بشكل كامل، وفق بيان رسمي أصدرته الشركة آنذاك.
المصدر:
MENAFN17012024000202011048ID1107731372
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