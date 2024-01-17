بفارق كبير عن منافسيها .. آبل تستعيد لقب أعلى العلامات التجارية قيمة حول العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت“آبل” على لقب جديد بعد تفوقها على شركات تكنولوجية كبرى منها“مايكروسوفت” و”جوجل” و”أمازون” بفارق كبير كأعلى العلامات التجارية على مستوى العالم من حيث القيمة لعام 2024.
واستعادت صانعة الآيفون والآيباد ذلك اللقب مع النمو الاستثنائي لقيمة علامتها التجارية بنسبة 74% إلى 516.6 مليار دولار، وفقًا لتصنيف الشركة الاستشارية“براند فاينانس”.
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وذكر“ديفيد هاي” رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ“براند فاينانس”: عززت“آبل” قيمة علامتها التجارية عن طريق التنوع الاستراتيجي والتميز، والابتعاد عن الاعتماد بشكل كثيف على مبيعات الآيفون والتوجه نحو الأجهزة القابلة للارتداء والخدمات مثل اشتراكات“آبل تي في”.
وكما يحدث كل عام، تقوم“براند فاينانس” بتقييم قوة 500 من أكبر العلامات التجارية في العالم عبر مختلف القطاعات من حيث القيمة.
وجنت صانعة الرقائق“إنفيديا” لقب العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم، إذ ساعدت طفرة قطاع الذكاء الاصطناعي في نمو قيمة علامتها التجارية 163%.
والأمر اللافت في التصنيف هو خروج صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” – التي يديرها الملياردير“إيلون ماسك” – من المراكز العشرة الأولى وهبوطها للترتيب الثامن عشر – بعد“مرسيدس” – مع تراجع قيمة علامتها التجارية 12% إلى 58.3 مليار دولار.
وعلى الرغم من تفوق“بي واي دي” مؤخرًا على“تسلا” من حيث المبيعات، إلا أن قيمة العلامة التجارية للشركة الأمريكية لا تزال أعلى بحوالي خمسة أضعاف عن منافستها الصينية التي تبلغ قيمة علامتها 12.1 مليار دولار.
أما على صعيد الشرق الأوسط، فجاءت“أرامكو السعودية” في المركز الأول بقيمة علامة تجارية تبلغ 41.6 مليار دولار، بعدها“أدنوك” 15.2 مليار دولار، ثم“إس تي سي” 13.9 مليار دولار، و”اتصالات من إي آند” 11.7 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN17012024000202011048ID1107731371
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