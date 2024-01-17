بفارق كبير عن منافسيها .. آبل تستعيد لقب أعلى العلامات التجارية قيمة حول العالم

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت“آبل” على لقب جديد بعد تفوقها على شركات تكنولوجية كبرى منها“مايكروسوفت” و”جوجل” و”أمازون” بفارق كبير كأعلى العلامات التجارية على مستوى العالم من حيث القيمة لعام 2024.

واستعادت صانعة الآيفون والآيباد ذلك اللقب مع النمو الاستثنائي لقيمة علامتها التجارية بنسبة 74% إلى 516.6 مليار دولار، وفقًا لتصنيف الشركة الاستشارية“براند فاينانس”.

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وذكر“ديفيد هاي” رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ“براند فاينانس”: عززت“آبل” قيمة علامتها التجارية عن طريق التنوع الاستراتيجي والتميز، والابتعاد عن الاعتماد بشكل كثيف على مبيعات الآيفون والتوجه نحو الأجهزة القابلة للارتداء والخدمات مثل اشتراكات“آبل تي في”.

وكما يحدث كل عام، تقوم“براند فاينانس” بتقييم قوة 500 من أكبر العلامات التجارية في العالم عبر مختلف القطاعات من حيث القيمة.

وجنت صانعة الرقائق“إنفيديا” لقب العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم، إذ ساعدت طفرة قطاع الذكاء الاصطناعي في نمو قيمة علامتها التجارية 163%.

والأمر اللافت في التصنيف هو خروج صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” – التي يديرها الملياردير“إيلون ماسك” – من المراكز العشرة الأولى وهبوطها للترتيب الثامن عشر – بعد“مرسيدس” – مع تراجع قيمة علامتها التجارية 12% إلى 58.3 مليار دولار.

وعلى الرغم من تفوق“بي واي دي” مؤخرًا على“تسلا” من حيث المبيعات، إلا أن قيمة العلامة التجارية للشركة الأمريكية لا تزال أعلى بحوالي خمسة أضعاف عن منافستها الصينية التي تبلغ قيمة علامتها 12.1 مليار دولار.

أما على صعيد الشرق الأوسط، فجاءت“أرامكو السعودية” في المركز الأول بقيمة علامة تجارية تبلغ 41.6 مليار دولار، بعدها“أدنوك” 15.2 مليار دولار، ثم“إس تي سي” 13.9 مليار دولار، و”اتصالات من إي آند” 11.7 مليار دولار.





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