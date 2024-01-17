الإسكان: مبيعات الأراضى بالدولار خلال 2023 تجاوزت 3 أضعاف النسبة المستهدفة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الوزارة تلقت 4450 طلبا من المستثمرين للمنافسة على 2415 فرصة استثمارية خلال عام 2023، بخلاف مبيعات مشروعى“بيت الوطن” للمصريين بالخارج، و”مسكن”، بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى.

وأضاف الجزار، أن عام 2023 شهد ارتفاعاً كبيراً فى طلبات المستثمرين للحصول على قطع الأراضى بمختلف الأنشطة فى جميع المدن الجديدة.

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واستعرض وزير الإسكان، حجم الاقبال على الأنشطة المختلفة (عمرانى – صناعى – تجارى – ترفيهى – تعليمى – صحى – زراعى – غيرها) بالمدن الجديدة خلال عام 2023، وفقاً للآليات المتنوعة التى أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين والمواطنين للحصول على الأراضى بمختلف الأنشطة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن زيادة حجم الإقبال على الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة بجميع المدن الجديدة، يعد دليلا على نجاح توجه الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، مستشهدا بزيادة حجم الإقبال على الفرص الاستثمارية بمدينة بدر، وهذا يعتبر أحد الآثار الإيجابية المباشرة لمشروع العاصمة الإدارية، وما حققه من عامل جذب للاستثمارات بقطاع شرق القاهرة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن حجم المبيعات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقاً لآلية التخصيص بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج، تخطى 3 أضعاف النسبة المستهدفة، وفى بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه المصرى، ومنها مدن (دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – بدر – العبور – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – برج العرب الجديدة – ....).

وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الطلبات على الأراضى بالأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة خلال عام 2023، توزعت كما يلى، 2219 طلبا للأنشطة التجارية فى 30 مدينة، و1334 طلبا للأنشطة الصناعية فى 26 مدينة، و372 طلبا للأنشطة العمرانية فى 25 مدينة، و203 طلبات للأنشطة الترفيهية فى 18 مدينة، و96 طلبا للأنشطة التعليمية فى 22 مدينة، و87 طلبا للأنشطة الصحية فى 17 مدينة، و23 طلبا للأنشطة الزراعية فى 3 مدن، و115 طلبا بمقابل الانتفاع فى 17 مدينة.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن آلية التخصيص بناءً على الطلب تواصل نجاحها، حيث شهدت مدن (القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العبور – بدر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – .....) إقبالا متزايداً للحصول على الأراضى طبقاً للآلية، بجانب ظهور إقبال على بعض مدن الجيل الرابع مثل (سفنكس الجديدة – توشكى – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – بورسعيد الجديدة – الفشن الجديدة – السويس الجديدة – .....).