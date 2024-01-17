مواد البناء تبحث مع القومي لبحوث الإسكان تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لتطبيق معايير الالتزام البيئى من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع إلى منتجات صديقة للبيئة تماشيًا مع خطة الدولة نحو تحقيق الاستدامة.

واجتمع الغرفة مع محمد مسعود رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بهدف استعراض أوجه التعاون المشترك فى النهوض بالصناعة الوطنية.

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وقال أحمد عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن مواد البناء حريصة على دعم جميع المشروعات البحثية التى يقوم بها المركز القومى للبحوث تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والبناء المستدام والإنتاج المتوافق بيئيًا، وعلى رأسها إيجاد بدائل للمكون الدولارى، وحل مشكلات الصناعة وخفض البصمة الكربونية.

أضاف أن الغرفة ستشكل لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية لإصدار آلية وأجندة محددة للتعاون فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات التطوير ومتابعة تنفيذها.

وأشار، إلى أهمية المضى قدمًا نحو تعزيز التعاون فى مشروعات توافق المنتجات مع معايير البيئة والاقتصاد الأخضر من خلال عمل زيارات للمصانع وإعداد دراسات اقتصادية للأثر من تطوير وتوصيف المنتجات.

لفت إلى أهمية تقديم المركز توصيات للاستشاريين فيما يتعلق بالتوصيف الأمثل لبعض صناعات مواد البناء فى المشروعات القومية للدولة كبديل للمستورد.

وقال محمد مسعود رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن غرفة صناعات مواد البناء شريك استراتيجى للمركز فى دعم الصناعة وخدمة المصنعين فى ضوء قيام المركز بعمل استراتيجية للبناء الأخضر.

أضاف، أنه يوجد توجه رئاسى للتعاون بين الصناعة والبيئة والاستثمار لإصدار تسهيلات وحوافز للاستثمار فى صناعات البناء الأخضر بجانب التعاون بين المركز والغرفة فى إصدار الدراسات الاقتصادية لتطوير المنتجات وتوافقها بيئيًا.

وقال حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع تحولت إلى تصنيع منتجات تتوافق مع معايير البيئة والاقتصاد الأخضر منذ انعقاد مؤتمر COP 27.

أضاف لـ ((البورصة))، أن صناعة السيراميك إحدى أكثر الصناعات حفاظًا على البيئة، وجميع المصانع التزمت بالمعايير بنسبة وصلت إلى 100% حتى الآن.

وأوضح، أن الحوافز والتيسيرات التى تقدمها الدولة لغرفة مواد البناء تسهيًلا للتحول البيئى تتمثل فى تقديم مبادرات ومنح شراء الشركات آلات ووحدات تقوم بتحويل المخلفات لمنتجات بديلة بقروض ميسرة من عدة جهات مثل البنك الأوروبى للتنمية والبنك الأفريقى.

وتراجعت صادرات السيراميك لتسجل 115 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 158 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.