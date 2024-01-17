أكسفورد إيكونومكس تتوقع وصول حجم الاقتصاد الأخضر إلى 10.3 تريليون دولار عالميًا

انتشرت تحديات المناخ بشكل واسع فى الآونة الأخير، مما خلق الحاجة لإنشاء حلول مبتكرة لمجابهتها، وينظر التقرير الذى أعده كلا من“أكسفورد ايكونومكس” و”آروب”، لتلك التحديات على أنها فرص جديدة للنمو لدول العالم المختلفة، فيتعامل مع الاقتصاد الأخضر على أنه وسيلة لفتح أسواق جديدة وخلق فرص واعدة بدلًا من كونه مجرد أداة للتحوط من آثار التغيرات المناخية.

وتوقع التقرير، أن يخلق التحول إلى بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية نحو 5 صناعات جديدة، مختصة بالمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة، قدرت حجم الاقتصاد الأخضر الجديد بنحو 10.3 تريليون دولار عالميًا بحلول عام 2050، هو ما يساهم بشكل رئيسى فى إجمالى الإنتاج فى صناعات السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة ومعداتها، بالإضافة إلى التمويل الأخضر.

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وأوضح تقرير”أوكسفورد ايكونومكس” الذي تضمن السيناريوهات المحتملة، أنه فى حال فشل العالم فى التعامل مع التغيرات المناخية، فإن إجمالى الناتج المحلى على مستوى العالم سيتراجع بواقع 5% بحلول عام 2050، فيما سجلت بيانات عام 2021 خسارة بنحو 233 مليار دولار ناتجة عن المعيقات المناخية للأنشطة الاقتصادية خلال العام، وهو ما يعادل نحو 0.24% من إجمالى الناتج العالمى.

وأشار من ناحية أخرى أن هناك العديد من الفرص للصناعات الموجودة حاليا متمثلة فى خلق فرص تنافسية بين المصنعين للتقليل من بصمتهم الكربونية، لتكون الأفضلية للمؤسسات القادرة على التأقلم بشكل أسرع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنها ستستطيع أن تقلص من مخاطر العمليات وتوفير فرص عمل بمهارات جديدة.

ويرى التقرير، أن الاقتصاد العالمى يمكن أن يزدهر من خلال التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عوضًا عن الاقتصاد الذى يتم فيه تجاهل مخاطر التغيرات المناخية، حتى وإن ارتفعت تكلفة الحلول المختصة بمحاربة التغيرات المناخية، لأن محاربة التغير المناخى مرتبط بشكل وثيق بزيادة معدلات الإنتاجية مع التقليل من الهدر فى الموارد، وإيجاد حلول تكنولوجية ومبتكرة فى بيئة العمل.

وفيما يتعلق بالفرص الكامنة فى الاقتصاد الأخضر، فبالرغم من أن عملية العدول عن استخدام الوقود الأحفورى فى الصناعة، واللجوء بدلا منه إلى الطاقة المتجددة، قد تكون مكلفة بشكل كبير لبعض المؤسسات، إلا أنها تفتح فرصا عديدة لمؤسسات أخرى، وهو ما سيعزز المنافسة بين تلك المؤسسات ويشجعها على تحسين أدائها، كى لا تندثر مع التاريخ.

وأضاف أن الشركات التى ستستطيع التكيف مبكرا، ستتجنب المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود الأحفورى، وستكون لها القدرة على صناعة التغيير وتفادى المشكلات التى قد تتعرض لها نتيجة للتغير فى القوانين والتشريعات المتعلقة باستخدام الوقود الأحفورى على المدى البعيد.

وأكد التقرير، أن الاقتصاد الأخضر يخلق فرصًا متعددة لفتح أسواق جديدة، كما ظهر فى سوق السيارات الكهربائية، والتى تزداد الحاجة إليها يوما عن الآخر نتيجة للانبعاثات الكربونية العنيفة التى يسببها قطاع النقل، ففى عام 2020 وحده ساهم بنسبة 20% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، مشددا على ضرورة زيادة حصة السيارات الكهربائية من المركبات المستخدمة، إلى نحو 60% بحلول عام 2030، لتصل إلى الهدف الأكبر بتحقيق 100% حصة سوقية، ودخل بقيمة 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وتوقع أن تخلق الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بسوق الكهرباء النظيفة دخلا بقيمة 5.3 تريليون جنيه بحلول عام 2050، وأن يساهم القطاع بنحو 1.03 تريليون دولار من إجمالى الناتج العالمى بحلول عام 2030، وأن يحقق دعما لأنشطة اقتصادية أخرى فى سلاسل الإمدادات المرتبطة به بشكل غير مباشر، والتى يمكن أن تخلق دخلاً بقيمة 1.6 تريليون دولار فى 2030، و3.3 تريليون دولار فى 2050.

وقال التقرير، إن السيناريو المتوقع يشير إلى أن تبلغ قيمة قطاع المعدات المنتجة للطاقة المتجددة وسلاسل إمدادها نحو 316 مليار جنيه بحلول عام 2050، على أن يساهم بمبلغ 101 مليار دولار من إجمالى الناتج المحلى على مستوى العالم بحلول عام 2040.

ورجح أن يساهم قطاع التمويل الأخضر بمبلغ 36 مليار دولار من إجمالى الناتج المحلى على مستوى العالم بحلول عام 2030، ليرتفع بعدها إلى 61 مليارا بحلول عام 2050، وأن يدعم نمو قطاعات أخرى على خط سلاسل الإمدادات المتعلقة به، لتحقق هى الأخرى دخلا بقيمة 90 مليار دولار بحلول عام 2050.

وأضاف أن قطاع إنتاج الوقود الأخضر سياسهم بأنشطة اقتصادية تقيم بمبلغ 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2050، وأن يشارك بمبلغ 135 مليار دولار، و 295 مليار دولار من إجمالى الناتج المحلى على مستوى العالم بحلول عامى 2030 و2050 على الترتيب.

ويقوم التقرير على النظر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال 3 محاور أساسية، الأول يكمن فى وضع تعريف جديد للاقتصاد الأخضر، حتى لا يكون حكرًا على التحديات المناخية فقط، والمحور الثانى يعتمد على فتح أسواق خضراء جديدة تزامنًا مع زعزعة الأسواق الحالية لجعلها أكثر ملائمة مع أهداف التنمية المستدامة، والثالث يرتكز على انتهاز الفرص الموجودة حاليًا ووضع خطوات فعلية للبدء بدلًا من التأجيل.

وأكد التقرير على أهمية وضع تعريف واضح للاقتصاد الأخضر، لتسترشد به الحكومات فى وضع خططها الإصلاحية، ولمعرفة الأسواق التى يجب أن تعمل على تنميتها لتتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فبالرغم من أنه بالفعل توجد العديد من التعريفات للاقتصاد الأخضر، إلا أن أى منها لا يتمتع بالتفاصيل ولا المرونة الكافية لتتماشى مع تغيرات العصر.

وأوضح التقرير، أن التعريف الشامل للاقتصاد الأخضر، يجب ألا يقتصر على الشق المناخى المتعلق به، وإنما أيضا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة، فأهداف الاقتصاد الأخضر الرئيسية تكمن فى تقليل الانباعاثات الكربونية والحد من إهدار الموارد، وترشيد استهلاك الموارد، ولكن كل ذلك له تابعات اقتصادية متثملة فى خلق فرص عمل والتشجيع على الابتكار، وأخرى اجتماعية متعلقة بالحد من الفقر، وتوفير الحقوق لجميع الأفراد لتحقيق المساواة الاجتماعية.